C рюкзаками OnePro Flex и OnePro Focux компания PGYTECH входит в нишу профессиональных туристических рюкзаков. Одним из главных преимуществ рюкзаков OnePro является жесткий алюминиевый каркас спинки, так называемая 3D рама. Она, во-первых, снимает большую часть нагрузки с плеч и спины, перенося ее в область поясницы. Во-вторых, рама обеспечивает отличную вентиляцию: между лопатками и поясницей спинка рюкзака изгибается таким образом, что не прилегает к спине, оставляя достаточно широкий зазор для свободного движения воздуха. Очень широкие лямки и широкий пояс, дополнительно смягченные подкладкой из дышащего вспененного материала, отлично распределяют нагрузку, поэтому рюкзак не вызывает дискомфорта даже при полной загрузке съемочным оборудованием.

Основным различием между моделями Flex и Focux является принцип организации внутреннего пространства. Flex – это рюкзак с извлекаемыми сумками-вставками и отдельным пространством для личных вещей, а Focux – это классический фоторюкзак, весь внутренний объем которого занимает секция для техники, а разделительные перегородки на липучках позволяют организовать это пространство под свои нужды. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, но в целом можно сказать так: рюкзаки Flex больше подойдут для дальних вылазок с одной-двумя ночевками «в полях», поскольку кроме техники в них легко размещается еда, посуда и прочие принадлежности для ночевок под открытым небом. Рюкзаки Focux больше подходят для перемещений в течение одного светового дня: допустим, вы доехали куда-либо на машине или заселились в гостиничный номер, утром пошли на прогулку, поснимали, и к наступлению ночи вернулись обратно. Хотя возможно, что опытный турист, умеющий компактно паковать необходимые вещи, и с рюкзаком Focux справится с ночевкой.

Преимуществом Focux является меньший вес – рюкзаки Flex весят в примерно на 0.5-1 кг больше, в зависимости от размера вставной сумки. Вторым плюсом можно назвать то, что у Focux камеру с большим объективом (70-200, 200-600) можно доставать через верх, что удобно. Наконец, Focux лучше приспособлен для ношения сверхдлиннофокусных объективов: если в рюкзак Flex с большой вставкой влезает максимум 400/2.8, то даже в 25-литровый Focux помещается 600mm f/4, 800mm f/5.6 и другие объективы длиной 45-50 см, а в 35-литровую версию подобные гиганты помещаются вместе с установленной камерой. Множество перегородок разной длины (всего 11 шт.), фиксирующихся на «липучки»-велкро, позволяют разбить внутренний объем под индивидуальные ячейки.

Помимо этого, на спинке рюкзака располагаются уплотненные отсеки для ноутбука (до 16") и планшета. С обеих сторон располагаются широкие боковые карманы: левый из них сквозной, для быстрого доступа к камере, в нем же предусмотрены небольшие отсеки для сменных аккумуляторов с индикаторами «заряжен / разряжен». Правый карман закрытый, с органайзером для различных мелочей (USB аккумулятор, зарядное устройство и так далее). В этот же карман можно положить питьевую систему емкостью до 2 литров, шланг от нее выводится вверх и через специальные петельки – на плечевые лямки. Спереди имеется еще 2 достаточно просторных кармана, во внутренний можно положить электронный стабилизатор, документы, карты и всякую мелочь, а во внешний, затягивающийся на 2 стропы, можно положить велосипедный шлем или одежду. Небольшой штатив, термос или бутылку воды можно разместить сбоку: и справа, и слева для этого предусмотрены открытые карманы. Для больших, полноразмерных штативов в комплекте идет тканевая чаша и пара ремешков для фиксации ног: такой штатив можно закрепить по центру рюкзака, чтобы он не перевешивал в сторону.

По всему периметру рюкзака располагаются точки крепления для крупногабаритных аксессуаров: к примеру, снизу можно закрепить спальный коврик или свернутую куртку, есть петли для крепления треккинговых палок, в широком поясном ремне есть карман для телефона и других нужных вещей, на правой лямке расположен достаточно объемный карман для бутылки воды или рации. Есть потайной кармашек для Apple AirTag или схожего по размерам GPS-трекера, который позволит не потерять рюкзак в различных непредвиденных случаях. И на лямках, и на поясном ремне предусмотрены точки крепления для металлической пряжки PGYTECH Beetle, на которой очень удобно носить камеру. Иными словами, рюкзак продуман до мелочей.

По материалам: рюкзаки выполнены из специальной ткани HyperGuard, которая сочетает 76% плетеного нейлона Cordura, хорошо знакомого всем туристам, и 24% полиуретана для защиты от брызг и легкого дождя – поэтому внешне рюкзаки имеют такой «прорезиненный» вид. Такой материал не впитывает грязь и очень легко очищается обычной влажной ветошью. На случай попадания в затяжной дождь в комплекте идет чехол-дождевик. Надежные молнии YKK также обладают брызгозащитой.

Отдельным положительным моментом (хотя сам производитель не упоминает об этом) можно назвать то, что такой рюкзак внешне не производит впечатление «фоторюкзака». Он выглядит скорее как типичный туристический рюкзак, с которым вы не будете привлекать нежелательное внимание: никто не подумает, что вы фотограф, а внутри может оказаться очень дорогое фото- или видеооборудование. Просто турист, грибник или рыбак. В некоторых случаях это бывает очень важно.

Комплектация:

Рюкзак OnePro Focux 35L

2 ремешка для крепления аксессуаров

4 ремешка-ограничителя на велкро для больших объективов

Тканевая чаша для крепления штатива

Чехол-дождевик

11 перегородок разного размера

Характеристики