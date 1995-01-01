C рюкзаками OnePro Flex и OnePro Focux компания PGYTECH входит в нишу профессиональных туристических рюкзаков. Одним из главных преимуществ рюкзаков OnePro является жесткий алюминиевый каркас спинки, так называемая 3D рама. Она, во-первых, снимает большую часть нагрузки с плеч и переносит в область пояса. Во-вторых, рама обеспечивает отличную вентиляцию: между лопатками и поясницей спинка рюкзака изгибается таким образом, что не прилегает к спине, оставляя достаточно широкий зазор для свободного движения воздуха. Очень широкие лямки и широкий пояс, дополнительно смягченные подкладкой из дышащего вспененного материала, отлично распределяют нагрузку, поэтому рюкзак не вызывает дискомфорта даже при полной загрузке съемочным оборудованием. Спинку можно отрегулировать по вашему росту. Конечно, есть и нагрудная стяжка, высота расположения которой тоже регулируется в широком диапазоне.

Основным различием между моделями Flex и Focux является принцип организации внутреннего пространства. Flex – это рюкзак с извлекаемыми сумками-вставками и отдельным пространством для личных вещей, а Focux – это классический фоторюкзак, весь внутренний объем которого занимает секция для техники, а разделительные перегородки на липучках позволяют организовать это пространство под свои нужды. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, но в целом можно сказать так: рюкзаки Flex больше подойдут для дальних вылазок с одной-двумя ночевками «в полях», поскольку кроме техники в них легко размещается еда, посуда и прочие принадлежности для ночевок под открытым небом. Рюкзаки Focux больше подходят для перемещений в течение одного светового дня: допустим, вы доехали куда-либо на машине или заселились в гостиничный номер, утром пошли на прогулку, поснимали, и к наступлению ночи вернулись обратно.

Всего на выбор для рюкзаков Flex предлагается 4 размера вставок: от XS, в которую помещается 1 камера с 2-3 объективами, до L, в которой можно разместить даже сверхдлиннофокусный 400mm f/2.8. Вставки фиксируются в нескольких точках внутри рюкзака, поэтому не болтаются при ношении и не вываливаются, когда вы открываете рюкзак. Вставки обеспечивают такой же уровень защиты, что и классические фотосумки и фоторюкзаки: все их стенки снабжены мягким уплотнителем из EVA пены, а внутреннее пространство можно индивидуально настроить с помощью перегородок.

Идея со сменными вставками позволяет сохранить больше места для одежды, еды, посуды и других необходимых походных аксессуаров. К примеру, вы можете взять в поход вставку поменьше, если в этот раз не берете с собой большой объектив: самая большая вставка L требуется только для 400/2.8, 500/4 и аналогичных по размеру линз, объективы типа 300/2.8 или 150-600/5-6.3 можно разместить в М или даже в S сумке (отдельно от камеры), а классический 70-200/2.8 размещается в них пристегнутым к фотоаппарату. На момент старта продаж все рюкзаки Flex идут в комплекте со вставками M или L, вставки всех размеров также можно приобрести отдельно. Второе: вам не всегда нужно таскать с собой весь рюкзак: вы дошли до нужного места, разбили лагерь, оставили рюкзак там, и далее можете недалеко отойти от него с компактной плечевой сумкой, которая защищает камеру не хуже рюкзака.

* У вставной сумки L крепления для плечевого ремня не предусмотрены.

Вставки не являются единственным местом для хранения техники: во-первых, на спинке рюкзака располагаются уплотненные отсеки для ноутбука (до 16") и планшета. С обеих сторон располагаются широкие боковые карманы: левый сквозной, для быстрого доступа к камере, в нем же предусмотрены небольшие отсеки для сменных аккумуляторов с индикаторами «заряжен / разряжен». Второй закрытый, с органайзером для различных мелочей (USB аккумулятор, зарядное устройство и так далее). В этот же карман можно положить питьевую систему емкостью до 2 литров, шланг от нее выводится вверх и через специальные петельки – на плечевые лямки. Спереди имеется просторный карман, в который можно положить электронный стабилизатор, документы, карты и всякую мелочь. Небольшой штатив, термос или бутылку воды можно разместить сбоку: и справа, и слева для этого предусмотрены открытые карманы. Для больших, полноразмерных штативов в комплекте идет тканевая чаша и пара ремешков для фиксации ног: такой штатив можно закрепить по центру рюкзака, чтобы он не перевешивал в сторону.

Наконец, пространство для личных вещей: в основном отделении сверху предусмотрен отдельный отсек, который закрывается на молнию. Перегородку между ним и нижним отсеком можно расстегнуть для паковки каких-либо длинных предметов, а также для доступа к вещам через верх. Верхнюю часть рюкзака можно поднять, что добавляет целых 10 литров полезного объема. Верхний клапан также можно использовать как крышку для фиксации спального мешка или палатки. По всему периметру рюкзака располагаются точки крепления для навешивания крупногабаритных аксессуаров: к примеру, снизу можно закрепить спальный коврик или свернутую куртку, есть отдельный тросик для фиксации велосипедного шлема, есть петли для крепления треккинговых палок. В широком поясном ремне есть карман для телефона, на правой лямке расположен карман для фляги или рации. Есть потайной кармашек для Apple AirTag или схожего по размерам GPS-трекера, который позволит не потерять рюкзак в различных непредвиденных случаях. И на лямках, и на поясном ремне предусмотрены точки крепления для металлической пряжки PGYTECH Beetle, на которой очень удобно носить камеру. Иными словами, рюкзак продуман до мелочей.

По материалам: рюкзаки выполнены из специальной ткани HyperGuard, которая сочетает 76% плетеного нейлона Cordura, хорошо знакомого всем туристам, и 24% полиуретана для защиты от брызг и легкого дождя – поэтому внешне рюкзаки имеют такой «прорезиненный» вид. На случай попадания в затяжной дождь в комплекте идет чехол-дождевик. Надежные молнии YKK также обладают брызгозащитой.

Отдельным положительным моментом (хотя сам производитель не упоминает об этом) можно назвать то, что такой рюкзак внешне не производит впечатление «фоторюкзака». Он выглядит скорее как типичный туристический рюкзак, с которым вы не будете привлекать нежелательное внимание: никто не подумает, что вы фотограф, а внутри может оказаться очень дорогое фото- или видеооборудование. Просто турист, грибник или рыбак. В некоторых случаях это бывает очень важно.

Комплектация:

Рюкзак OnePro Flex 40L

Вставная сумка Camera Insert M

2 ремешка для внешнего крепления аксессуаров

Ремешок для крепления шлема

Тканевая чаша для крепления штатива

Чехол-дождевик

Характеристики