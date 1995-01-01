OneMo Travel Backpack – большой рюкзак-трансформер от PGYTECH для путешествий и рабочих командировок. Может использоваться как классический рюкзак (2 лямки, съемный пояс), как сумка через плечо или как сумка-баул с 2 ручками. Полезный объем: 35 литров основное отделение + 15 литров дополнительный верхний карман (при ношении в виде сумки). Внутрь с легкостью помещается 15-16" ноутбук, сменная одежда, гигиенические принадлежности и различные аксессуары. Рюкзак использует систему сменных извлекаемых вставок для камеры (Camera Inserts), вы можете выбрать ту, которая подходит под ваш комплект оборудования. Вставки также можно использовать как самостоятельные сумки: к примеру, вы можете оставить рюкзак в багажнике машины, в номере отеля или в палаточном лагере, а дальше передвигаться с небольшой, легкой сумкой.

Обратите внимание: сумки для фототехники в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно.

OneMo Travel Backpack обладает эргономикой профессионального фоторюкзака: широкие лямки с мягким наполнителем распределяют нагрузку на плечи. Спинка выполнена с формованными вентиляционными каналами, имеется поясной ремень, причем съемный: его имеет смысл использовать, когда вам нужно далеко идти пешком или, к примеру, передвигаться на велосипеде, чтобы плотно зафиксировать рюкзак на спине. Нагрудная стяжка регулируется по высоте. На левой лямке предусмотрено место для крепления камеры, куда можно поставить пряжку PGYTECH Beetle (или ее аналог).

Рюкзак широко открывается: спинка откидывается в сторону, обеспечивая комфортный доступ ко всем карманам. В самой спинке располагается сдвоенный защищенный карман для ноутбука и большого планшета: уплотненные стенки защищают технику при случайных ударах. В верхней части рюкзака располагается складывающееся отделение для личных вещей. Штатив можно закрепить как сбоку, в карман для бутылки воды, так и спереди посередине: в комплекте идут два съемных ремешка. Если вы не носите штатив, их можно использовать для крепления каких-либо других крупногабаритных предметов. В боковые наружные карманы можно положить различные мелочи, внутри присутствуют органайзеры для аккумуляторов, кабелей, USB-аккумуляторов и тому подобных устройств. Сверху рюкзака предусмотрен клапан для быстрого доступа к верхнему отсеку, причем перегородку можно расстегнуть, чтобы получить доступ на всю глубину и, к примеру, положить длинные предметы, такие как электронный стабилизатор для камеры. Предусмотрен быстрый доступ к камере через боковой люк, но если вы опасаетесь за безопасность в общественных местах, сумку-вставку можно закрыть и развернуть обратной стороной, тогда через этот люк не получится ничего незаметно вытащить. Для безопасности внутри рюкзака также имеется потайной кармашек для трекера типа Apple AirTag.

При трансформации в сумку спинка и лямки закрываются специальной накидкой на молнии – теперь спинка становится донной частью сумки, а поясной ремень превращается в плечевой. Ремень получается очень широким, что хорошо при ношении тяжелой сумки, плечи не режет, снижается мышечная усталость и дискомфорт. Металлическая пряжка позволяет быстро отрегулировать длину ремня: подтянуть или ослабить при необходимости. При ношении в качестве сумки у вас образуется дополнительное пространство объемом 15 литров (итого 50 л) – удобно для ношения не очень тяжелых, но объемных вещей (одежда, белье и так далее). Перегородку между верхним и нижним отсеком можно расстегнуть для доступа ко всем вещам, также сохраняется быстрый доступ к камере через боковой клапан.

Обратим внимание, что без дополнительного расширения рюкзак (или сумка) вписывается в требования к ручной клади большинства авиакомпаний, за исключением лоукостеров: размер по длинной части 54 см, остальные габариты тоже подходят. Таким образом, вы сможете взять дорогостоящее оборудование с собой в салон, чтобы его случайно не потеряли при погрузке.

Рюкзак выполнен из плотного полиэстера и прорезинен для защиты от влаги и грязи. Он почти не пачкается, а загрязнения легко удаляются обычной влажной тряпкой (можно использовать мыло и аналогичные, неагрессивные чистящие средства). При необходимости находиться под дождем в течение длительного времени, можно воспользоваться дождевым чехлом, который идет в комплекте.

Для удобства организации личных вещей вы также можете приобрести чехлы Tech Organizer (для мелкой электроники, кабелей, зарядных устройств и т.п.), Wash Pouch (для гигиенических принадлежностей) и Clothes Storage Set (для одежды).

Характеристики