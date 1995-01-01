PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L – это среднеразмерный фоторюкзак, вмещающий 1-2 камеры и 6-8 объективов, а также ноутбук до 16" (MacBook Pro 16), большое количество аксессуаров и штатив на внешнем креплении (сбоку или снизу). Часть пространства можно отвести под личные вещи. Прошивка стропой MOLLE дает возможность навесить на него дополнительные чехлы и подсумки.

Особое внимание уделено комфорту при ношении тяжелой техники: спинка с системой подвеса AerisFrame обеспечивает превосходную вентиляцию и отвод тепла от спины. Регулируемая по высоте нагрудная стяжка позволяет дополнительно зафиксировать лямки при активном движении, в том числе по пересеченной местности. Высота расположения лямок на спинке настраивается под особенности вашей фигуры.

Основной доступ осуществляется через спинку, она откидывается на 180° для удобства укладки техники, в том числе для перемещения внутренних перегородок на липучках. Перегородки современного типа, их толщина уменьшена для экономии пространства. При этом они все также эффективно амортизируют случайные удары, вся техника находится в безопасности. 2 эластичных ремешка на липучках позволяют дополнительно зафиксировать крупные вещи, такие как длиннофокусные объективы или квадрокоптеры. Также в комплекте идет 2 обычных ремешка для крепления штатива, велошлема, туристического коврика, палатки или других объемных вещей.

Быстрый доступ осуществляется через боковое отверстие, обеспечивая легкий доступ к камере и быструю замену аккумулятора. На передней панели расположен большой карман (без уплотненных стенок), куда помещается электронный стабилизатор уровня Ronin RS4 / RS5. Этот карман сверху закрывается оригинальным клапаном на затяжках. Под ним, в нижней части располагается еще один большой карман на молнии для различных аксессуаров (пауэрбанки, кабели, зарядные устройства, светофильтры и так далее). Есть и боковые карманы, как открытые – для штатива, термоса или бутылки воды, – так и закрытые, в том числе с фирменным органайзером для запасных аккумуляторов и ползунками «красный / зеленый», с помощью которых вы можете обозначить для самого себя состояние батареи (свежая / разряженная).

Рюкзак снаружи выполнен из очень прочного и износостойкого полиэстера, внутри – из нейлона. Присутствует водоотталкивающая пропитка, молнии YKK с защитой от брызг и отдельный чехол-дождевик, который пригодится при попадании под сильный ливень или затяжной дождь.

Отметим достаточно эстетичный внешний вид: аккуратные формы с немного сглаженными углами, отсутствие лишних болтающихся шнурков и лямок, при том что спереди и снизу предусмотрены точки крепления для ремней на случай, когда требуется закрепить что-то габаритное. Также отметим, что внешние габариты рюкзака укладываются в требования к ручной клади большинства авиакомпаний, включая отечественный Аэрофлот.

PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L выпускается в 2 цветах: темно-зеленый камуфляж Dark Night Camo и коричневый Coyote Brown. Внешне он больше напоминает тактические рюкзаки, которые часто используют туристы и другие любители активного отдыха. В нашем случае это даже хорошо – окружающие скорее подумают, что внутри набор для похода или рыбалки, чем дорогостоящая фото- или видеотехника.

Характеристики: