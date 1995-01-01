PGYTECH OneMo Photography Waist Belt – широкий уплотненный разгрузочный ремень, который может использоваться как вместе с рюкзаком OneMo Tactical Backpack 35L, так и отдельно от него, сам по себе. На ремне расположено множество точек крепления пряжки для камеры PGYTECH Beetle, а также различных подсумков: например, можно повесить чехол для камеры Camera Top Loader, чехлы для объективов PGYTECH Lens Case, чехол для светофильтров Filter Organizer – удобно и для репортажной съемке на мероприятиях, и для дальних вылазок на природу с рюкзаком. Справа предусмотрена специальная стропа, фиксирующая камеру при активном движении.

Ремень очень широкий (10 см в самой широкой части), что эффективно распределяет нагрузку, не слишком сдавливая тело. Интересно, что в области пряжки фастекс, спереди, предусмотрена отдельная подушка, чтобы пряжка не давила на туловище даже когда ремень сильно затянут.

PGYTECH OneMo Photography Waist Belt выпускается в 2 цветах: темно-зеленый камуфляж Dark Night Camo и коричневый Coyote Brown.

Характеристики