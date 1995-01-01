OneGo Solo V2 – серия плечевых сумок. Выпускается в 2-х цветах (черный, зеленый) и 3-х размерах (объем 4, 6 и 10 литров). Версия объемом 10 л хорошо подходит для полнокадровых зеркальных или беззеркальных камер с 2-3 объективами или для складного квадрокоптера типа DJI Mavic с пультом управления и аксессуарами. Основное отделение организуется с помощью 3 разделителей на липучках. ​Отдельный карман предназначается для большого планшета (iPad Pro 12.9) или ноутбука 14".

Сумку OneGo Solo V2 можно носить на груди, на спине или на бедре – ремень со специальной скользящей пряжкой позволяет быстро отрегулировать ее положение (длина ремня от 50 до 150 см). С тыльной стороны предусмотрена ручка, за которую сумку можно носить в руке. Два дополнительных ремешка позволяют закрепить снизу небольшой штатив, зонтик или свернутую куртку.

Интересная особенность: батарейные отсеки снабжены двусторонними магнитными монетками, которые помогают запомнить, какая из батарей заряжена: поверните монетку зеленой стороной, если аккумулятор свежий, или, наоборот, красной, когда достаете разряженную батарею из камеры. Эти же монетки можно использовать для привинчивания штативной площадки. Отсек для планшета тоже закрывается на магнитный замок. У сумки предусмотрен потайной кармашек для Apple AirTag, который поможет найти ее в случае утери или кражи.

Сумка выполнена из плотного полиэстера с полиуретановым покрытием, при этом у зеленых сумок OneGo Solo V2 полиэстера в процентном соотношении больше, из-за чего текстура поверхности больше напоминает шершавый хлопок, при этом сумки по-прежнему хорошо выдерживают попадание под дождь. Молнии производства YKK обладают превосходным ресурсом: они служат до 3х раз дольше, чем молнии других производителей.

Характеристики