Описание

Компактная фотосумка в урбанистическом стиле. Сумка выполнена из полиэстера с полиуретановым покрытием, напоминающим натуральную кожу. Покрытие плотное, не царапается и не пропускает воду. Надежные молнии YKK обладают защитой от дождя. PGYTECH OneGo Shoulder Bag 10L вмещает полнокадровую зеркальную или беззеркальную камеру с 2-3 объективами, а также небольшой ноутбук (до 13.3") и мелкие аксессуары. Внутреннее пространство организуется с помощью одного большого и 2 маленьких гибких разделителей на липучках. Аккумуляторы, кабели и другие мелочи можно распределить по нескольким внутренним карманам. Версия на 10 л включает внутренний карман с жесткими стенками (типа «ракушка»), в котором можно безопасно носить очки и другие хрупкие предметы. В наружные боковые карманы можно положить небольшую бутылку воды (на 0.5 л) и / или складной зонтик. Штатив или свернутую куртку можно зафиксировать под сумкой с помощью 2 ремней.

Основное отделение при необходимости можно раскрыть очень широко, чтобы легко достать предметы, находящиеся на дне сумки. Плечевой ремень затягивается и освобождается одним движением руки. В комплекте также идет дополнительный нагрудный ремень, позволяющий зафиксировать положение сумки, когда вы двигаетесь активно (например, на велосипеде). Сумку PGYTECH OneGo Shoulder Bag 10L вполне можно использовать в качестве повседневной городской: для телефона, ноутбука, ключей, документов, контейнера с обедом и так далее.