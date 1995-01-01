Изящный и минималистичный рюкзак OneGo Roamer Tote от PGYTECH идеально подходит для защиты хрупкого оборудования. Гибридный рюкзак, который одновременно работает как классический фоторюкзак и как повседневная тоут-сумка. Профессиональный, но в то же время практичный рюкзак имеет два режима ношения, поэтому вы можете свободно переключаться между ношением в качестве рюкзака и сумки. Регулируемые перегородки позволяют настроить внутреннее пространство в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Боковая панель обеспечивает быстрый доступ к камере, чтобы вы не упустили ни одного кадра. Рюкзак доступен в двух объёмах: 18L и 25L.

Главное отделение полностью раскрывается на 180° (lay-flat), что даёт удобный обзор и доступ ко всему содержимому сразу. Имеется отдельный быстрый доступ к камере с боковой стороны и верхний карман для повседневных мелочей. Внутренний органайзер полностью съёмный, с регулируемыми DIY-перегородками под конкретный набор камер, объективов и аксессуаров.

Система переноски: спинка AirFoam с дышащей 3D-сетчатой панелью повторяет естественный изгиб позвоночника. Удобные мягкие плечевые ремни и съёмный грудной фиксатор. Максимальная нагрузка до 10 кг. Материал корпуса рюкзака выполнен из 100% нейлона с водоотталкивающей обработкой. Приятным дополнительным элементом представлен скрытый карман под AirTag, антивандальная петля на молнии, точка крепления для камеры через фирменную систему подвеса PGYTECH на плечевом ремне.

Просторное основное отделение открывается на 180° и раскладывается, обеспечивая полный доступ к содержимому, а верхний карман на молнии позволяет быстро достать кошелек, ключи, зарядные кабели и многое другое. В переднем кармане на молнии можно хранить внешний аккумулятор и телефон. Специальное отделение защищает ваш 15-дюймовый ноутбук и закрывается на магнитную застежку с противоскользящим покрытием для удобного доступа и надежного хранения. Рюкзак эргономично прилегает к спине, равномерно распределяя вес и обеспечивая комфорт в течение всего дня. Задняя панель из дышащей 3D-сетки обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха, значительно улучшая вентиляцию и повышая комфорт при переноске тяжелых грузов во время длительных походов.

Характеристики: