Небольшой и легкий городской рюкзак в минималистичном стиле. Верхняя половина отведена для личных вещей и аксессуаров, а в нижнюю помещается зеркальная или беззеркальная камера с 3-4 объективами. Во внутреннем кармане на спинке можно разместить ноутбук или большой планшет. Сбоку имеется карман для зонтика или бутылки воды, а спереди – небольшой кармашек для документов. Для быстрого доступа к камере предусмотрен боковой клапан на молнии, вещи можно достать через верх, а для удобства укладки спинку рюкзака можно откинуть в сторону на 180°. Внутреннее пространство организуется под ваш набор техники с помощью 6 перегородок различной формы, которые крепятся на липучки-велкро. Два съемных ремешка позволяют закрепить снизу свернутую куртку или небольшой туристический штатив.

Рюкзак комфортен в ношении: широкие лямки со смягчающим наполнителем хорошо распределяют нагрузку по телу, спинка снабжена дышащей амортизирующей подушкой, имеется съемная нагрудная стяжка, регулируемая по высоте, а также три ручки: верхняя широкая, верхняя узкая (для подвешивания на крючок) и боковая. Боковую ручку можно также использовать для крепления рюкзака на ручке дорожного чемодана. На левой лямке рюкзака предусмотрено крепление для пряжки типа PGYTECH Beetle или Peak Design Capture (продаются отдельно), на которой удобно носить камеру во время прогулок.

Ткань рюкзака обладает водоотталкивающими свойствами, молнии YKK также имеют защиту от брызг, дно дополнительно усилено против случайных ударов, а также для возможности ставить рюкзак вертикально – он не падает. Внутри имеется небольшой потайной кармашек для трекеров типа Apple AirTag, чтобы вам было проще найти рюкзак, если вы его потеряли.

Рюкзак выпускается в двух размерах: 16 и 22 литра. В большой помещается 16" ноутбук, в маленький – ноутбук 14" или планшет.

Характеристики