Небольшой и легкий городской рюкзак серии OneGo Lite от PGYTECH в минималистичном стиле. Верхняя половина отведена для личных вещей и аксессуаров, а в нижнюю помещается зеркальная или беззеркальная камера с 1-2 объективами. Во внутреннем кармане на спинке можно разместить 14" ноутбук. Сбоку имеется карман для зонтика или бутылки воды, а спереди – небольшой кармашек для документов. Эксклюзивной фишкой именно 12-литровой версии является наличие оригинального внешнего интерфейса TagPort.

Рюкзак максимально удобен в использовании: широкие лямки со смягчающим наполнителем хорошо распределяют нагрузку по телу, спинка снабжена дышащей амортизирующей подушкой, имеется съемная нагрудная стяжка, регулируемая по высоте, а также три ручки: верхняя широкая, верхняя узкая (для подвешивания на крючок) и боковая. Боковую ручку можно также использовать для крепления рюкзака на ручке дорожного чемодана. На левой лямке рюкзака предусмотрено крепление для пряжки типа PGYTECH Beetle или Peak Design Capture (продаются отдельно), на которой удобно носить камеру во время прогулок.

Ткань рюкзака обладает водоотталкивающими свойствами, молнии YKK также имеют защиту от брызг, дно дополнительно усилено против случайных ударов, а также для возможности ставить рюкзак вертикально – он не падает. Внутри имеется небольшой потайной кармашек для трекеров типа Apple AirTag, чтобы вам было проще найти рюкзак, если вы его потеряли. Рюкзак выпускается в трёх размерах: 12, 16 и 22 литра.

Характеристики: