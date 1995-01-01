PGYTECH OneGo Classic Crossbody Mobile Bag – это небольшая сумка в элегантном классическом стиле, которая может вместить компактный фотоаппарат (Canon PowerShot, Ricoh GR, Fujifilm X100, Sony ZV1) или повседневный набор из смартфона, ключей, беспроводных наушников, пауэрбанка и еще пары мелочей.

Сумка выполнена из искусственной кожи высокого качества (на основе микрофибры), верхний клапан закрывается на магнитный замок. Встроенные гибкие перегородки позволяют организовать внутреннее пространство таким образом, чтобы предметы не царапали друг друга. Есть небольшой внешний карман (например, для банковских карт), потайной кармашек для трекера AirTag, а также крепление TagPort для украшений-джибитсов (Jibbitz) от Crocs на ремне.

На ремне также можно закрепить небольшой съемный чехол с тканевой салфеткой для оптики. Плечевой ремень является съемным, он крепится к сумке с помощью двух металлических карабинов. При желании его можно заменить на другие ремни от PGYTECH или других производителей. Длина ремня легко и быстро регулируется скользящей пряжкой, максимальная длина составляет 143 см.

Характеристики