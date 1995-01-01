PGYTECH OneGo Casual Crossbody Mobile Bag – это небольшая сумка в повседневном стиле casual, которая может вместить компактный фотоаппарат (Canon PowerShot, Ricog GR, Fujifilm X100, Sony ZV1), камеру типа DJI Osmo Pocket с аксессуарами или обычный набор из смартфона, ключей, беспроводных наушников, пауэрбанка и еще каких-либо мелочей. Сумка выполнена из прочного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой, верхний клапан затягивается на шнурок, есть один наружный карман. Встроенные перегородки позволяют разложить вещи так, чтобы они не царапались и не бились друг об друга при ношении.

Предусмотрен потайной кармашек для трекера AirTag, который позволит быстро найти сумку в случае пропажи (трекер продается отдельно). Боковая шнуровка, прострочка стропой и крепление TagPort дают возможность персонализировать сумку с помощью различных украшений, включая джибитсы (Jibbitz) от Crocs. Плечевой ремень легко и быстро регулируется по длине с помощью специальной пряжки, он крепится к сумке с помощью двух металлических карабинов. При желании его можно отстегнуть и заменить на другой, от PGYTECH или других производителей.

На ремне также крепится небольшой съемный чехол с тканевой салфеткой для оптики. Сумка выпускается в 3 цветах: черном Space Black, светло-сером Moonlite Grey и сиреневом Lilac Purple.

Характеристики