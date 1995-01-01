Рюкзак PGYTECH OneGo 18L Obsidian Black
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Характеристики
Описание
Многофункциональный городской рюкзак для фотокамеры, квадрокоптера или повседневных вещей (еда, наушники, одежда, книги, планшет, ноутбук). Основное отделение широко раскрывается на 2 молнии для удобства раскладывания вещей: не нужно доставать верхние предметы, чтобы добраться до нижних. Сверху рюкзак закрывается на магнитную пряжку: благодаря магнитам она закрывается автоматически, а для открытия нужно потянуть за кожаный язычок. От серии OneGo Air этот рюкзак отличается немного большим весом, но при этом боковой доступ к технике обеспечивается с обеих сторон (у OneGo Air – с одной), а отсек для ноутбука и планшета наполовину вынимается из рюкзака для того, чтобы было проще их достать.
Широкий боковой клапан обеспечивают удобный и быстрый доступ к камере, но если вы беспокоитесь за безопасность, язычки молний можно обмотать вокруг специальных петелек, чтобы вор не смог незаметно открыть рюкзак на улице или в городском транспорте. Внутреннее пространство регулируется с помощью 2 горизонтальных перегородок, положение которых регулируется по высоте: возможно несколько вариантов расположения. Между горизонтальными перегородками вставляются перегородки поменьше, что позволяет эффективно разделить рюкзак на множество отсеков, чтобы содержимое не терлось и не билось друг о друга. Перегородки тонкие, что увеличивает полезное пространство, но мягкие – они обеспечивают хорошую защиту в случае ударов или случайных падений рюкзака. Множество внутренних карманов располагается на боковых клапанах, а также передней и задней стенках. Для ношения ноутбука и планшета предусмотрен отдельный отсек, который располагается у спинки. Мягкий разделитель позволяет расположить в нем одновременно большой планшет типа iPad Pro 12.9" и ноутбук типа MacBook Pro 16". Также влезают и более толстые игровые ноутбуки 15.6".
По бокам также предусмотрены 2 широких открытых кармана, в которые легко входит бутылка воды или штативные ноги. Для ношения крупногабаритных вещей (свернутая куртка, палатка, туристический коврик, велошлем) в комплекте идет 2 съемных ремня с несколькими точками крепления: например, коврик или куртку будет удобно зафиксировать под рюкзаком, а шлем – с лицевой стороны. Также в комплекте идет съемный поясной ремень (тонкий): может быть полезен, когда вы активно двигаетесь (например, едете на велосипеде). Съемная нагрудная стяжка с регулировкой положения по высоте не дает лямкам разъезжаться в стороны.
Рюкзак выполнен из плотного полиэстера с водостойким полиуретановым покрытием, которое легко переносит дождь без специального дождевика (обратите внимание, рюкзак не рассчитан на пребывание под дождем в течение долгого времени – в этом случае рекомендуется использовать универсальный чехол-дождевик, который можно приобрести в туристическом магазине). Покрытие нанесено в несколько слоев и защищено от царапин, так что рюкзак сохранит свой внешний вид надолго. Из молний используются водостойкие модели YKK.
PGYTECH OneGo 18L выполнен в современном урбанистическом стиле: минимализм, строгие и чистые линии без декоративных излишеств, внутри – многофункциональность и удобство использования.