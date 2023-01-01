Описание

Многофункциональный городской рюкзак для фотокамеры, квадрокоптера или повседневных вещей (еда, наушники, одежда, книги, планшет, ноутбук). Основное отделение широко раскрывается на 2 молнии для удобства раскладывания вещей: не нужно доставать верхние предметы, чтобы добраться до нижних. Сверху рюкзак закрывается на магнитную пряжку: благодаря магнитам она закрывается автоматически, а для открытия нужно потянуть за кожаный язычок. Серия OneGo Air отличается от OneGo меньшим весом, но боковой доступ обеспечивается только с одной стороны (у OneGo – с обеих), а вместо извлекаемого чехла для ноутбука используется встроенный.

Широкий боковой клапан обеспечивают удобный и быстрый доступ к камере, но если вы беспокоитесь за безопасность, язычки молний можно обмотать вокруг специальных петелек, чтобы вор не смог незаметно открыть рюкзак на улице или в городском транспорте. Внутреннее пространство регулируется с помощью 2 горизонтальных перегородок, положение которых регулируется по высоте: возможно несколько положений. Между горизонтальными перегородками вставляются перегородки поменьше, что позволяет эффективно разделить рюкзак на множество отсеков, чтобы содержимое не терлось и не билось друг о друга. Перегородки тонкие, что увеличивает полезное пространство, но мягкие – они обеспечивают хорошую защиту в случае ударов или случайных падений рюкзака. Множество внутренних карманов располагается на боковых клапанах, а также передней и задней стенках. Для ношения ноутбука и планшета предусмотрен отдельный отсек, который располагается у спинки. Мягкий разделитель позволяет расположить в нем одновременно большой планшет типа iPad Pro 12.9" и ноутбук типа MacBook Pro 16". Также влезают и более толстые игровые ноутбуки 15.6".

По бокам также предусмотрены 2 широких открытых кармана, в которые легко входит бутылка воды на 1-1.5 литра или штативные ноги. Для ношения крупногабаритных вещей (свернутая куртка, палатка, туристический коврик) в комплекте идет 2 съемных ремня с несколькими точками крепления: например, коврик или куртку будет удобно зафиксировать под рюкзаком. Также в комплекте идет съемный поясной ремень (тонкий): может быть полезен, когда вы активно двигаетесь (например, едете на велосипеде). Съемная нагрудная стяжка с регулировкой положения по высоте не дает лямкам разъезжаться в стороны.

Рюкзак выполнен из плотного полиэстера с водостойким полиуретановым покрытием, которое легко переносит дождь без специального дождевика (обратите внимание, рюкзак не рассчитан на пребывание под дождем в течение долгого времени – в этом случае рекомендуется использовать универсальный чехол-дождевик, который можно приобрести в туристическом магазине). Покрытие нанесено в несколько слоев и защищено от царапин, так что рюкзак сохранит свой внешний вид надолго. Из молний используются водостойкие модели YKK.

PGYTECH OneGo Air 20L выполнен в современном урбанистическом стиле: снаружи минимализм, строгие и чистые линии без декоративных излишеств, внутри – многофункциональность и удобство использования.