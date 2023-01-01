Основным преимуществом держателя PGYTECH Mini Phone Holder является то, что в сложенном виде он помещается внутрь ноги штатива Mantispod 2.0. Совместим с телефонами шириной до 9 см. Устанавливается на штативный винт 1/4" или в крепление стандарта Arca Swiss. Холодный башмак позволяет установить дополнительный аксессуар: например, микрофон или небольшой светодиодный осветитель.