Основным преимуществом держателя PGYTECH Mini Phone Holder является то, что в сложенном виде он помещается внутрь ноги штатива Mantispod 2.0. Совместим с телефонами шириной до 9 см. Устанавливается на штативный винт 1/4" или в крепление стандарта Arca Swiss. Холодный башмак позволяет установить дополнительный аксессуар: например, микрофон или небольшой светодиодный осветитель.
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