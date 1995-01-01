Держатель для телефона PGYTECH Mini Phone Holder, складной

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Код товара: УТ-00066010 Артикул: P-CG-012 Код товара: УТ-00066010 Артикул: P-CG-012 Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Основным преимуществом держателя PGYTECH Mini Phone Holder является то, что в сложенном виде он помещается внутрь ноги штатива Mantispod 2.0. Совместим с телефонами шириной до 9 см. Устанавливается на штативный винт 1/4" или в крепление стандарта Arca Swiss. Холодный башмак позволяет установить дополнительный аксессуар: например, микрофон или небольшой светодиодный осветитель. Видео Наш обзор

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