Держатель для телефона PGYTECH Mini Phone Holder, складной
Код товара : УТ-00066010
Артикул : P-CG-012
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.043
Описание
Основным преимуществом держателя PGYTECH Mini Phone Holder является то, что в сложенном виде он помещается внутрь ноги штатива Mantispod 2.0. Совместим с телефонами шириной до 9 см. Устанавливается на штативный винт 1/4" или в крепление стандарта Arca Swiss. Холодный башмак позволяет установить дополнительный аксессуар: например, микрофон или небольшой светодиодный осветитель.