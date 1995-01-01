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Держатель для телефона PGYTECH Mini Phone Holder, складной

  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
  • Mini Phone Holder, складной
Код товара:УТ-00066010
Артикул:P-CG-012

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Основным преимуществом держателя PGYTECH Mini Phone Holder является то, что в сложенном виде он помещается внутрь ноги штатива Mantispod 2.0. Совместим с телефонами шириной до 9 см. Устанавливается на штативный винт 1/4" или в крепление стандарта Arca Swiss. Холодный башмак позволяет установить дополнительный аксессуар: например, микрофон или небольшой светодиодный осветитель.