Mantispod Z – облегченный вариант многофункционального штатива Mantispod, ориентированный на экшен-камеры, телефоны и небольшие беззеркальные камеры весом до 1 кг. Штатив может работать как удлинительная рукоятка для съемки с нижнего / верхнего ракурса или съемки селфи, как настольный штатив, а также в режиме mantis («богомол») крепиться на вертикальные поверхности, такие как заборы, автомобильные боковые стекла и другие поверхности толщиной до 9 см. Шаровая головка позволяет легко и просто настроить положение камеры. В комплекте идет адаптер для камер типа GoPro («гребешок»), адаптер со штативным винтом 1/4" и ремешок на руку.