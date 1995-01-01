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Штатив PGYTECH Mantispod Z, до 1 кг

  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
  • Mantispod Z, до 1 кг
Код товара:УТ-00069325
Артикул:P-GM-158

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Mantispod Z – облегченный вариант многофункционального штатива Mantispod, ориентированный на экшен-камеры, телефоны и небольшие беззеркальные камеры весом до 1 кг. Штатив может работать как удлинительная рукоятка для съемки с нижнего / верхнего ракурса или съемки селфи, как настольный штатив, а также в режиме mantis («богомол») крепиться на вертикальные поверхности, такие как заборы, автомобильные боковые стекла и другие поверхности толщиной до 9 см. Шаровая головка позволяет легко и просто настроить положение камеры. В комплекте идет адаптер для камер типа GoPro («гребешок»), адаптер со штативным винтом 1/4" и ремешок на руку.

Конструкция со съемной верхней площадкой позволяет быстро устанавливать и снимать камеру.

  • Максимальная нагрузка составляет 1 кг, за исключением режима «богомол» – в нем не более 500 г.
  • Максимальна длина в режиме рукоятки / монопода составляет 54 см.
  • В режиме настольного штатива высота регулируется в пределах от 18.5 до 48 см.
  • Материалы: нейлон, усиленный стекловолокном + алюминиевый сплав
  • Размер упаковки: 26.5 х 9 х 7 см
  • Вес нетто: 250 г