Штатив PGYTECH Mantispod Z, до 1 кг
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Характеристики
Описание
Mantispod Z – облегченный вариант многофункционального штатива Mantispod, ориентированный на экшен-камеры, телефоны и небольшие беззеркальные камеры весом до 1 кг. Штатив может работать как удлинительная рукоятка для съемки с нижнего / верхнего ракурса или съемки селфи, как настольный штатив, а также в режиме mantis («богомол») крепиться на вертикальные поверхности, такие как заборы, автомобильные боковые стекла и другие поверхности толщиной до 9 см. Шаровая головка позволяет легко и просто настроить положение камеры. В комплекте идет адаптер для камер типа GoPro («гребешок»), адаптер со штативным винтом 1/4" и ремешок на руку.
Конструкция со съемной верхней площадкой позволяет быстро устанавливать и снимать камеру.
- Максимальная нагрузка составляет 1 кг, за исключением режима «богомол» – в нем не более 500 г.
- Максимальна длина в режиме рукоятки / монопода составляет 54 см.
- В режиме настольного штатива высота регулируется в пределах от 18.5 до 48 см.
- Материалы: нейлон, усиленный стекловолокном + алюминиевый сплав
- Размер упаковки: 26.5 х 9 х 7 см
- Вес нетто: 250 г
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