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Шаровый кронштейн PGYTECH Magic Arm, 1/4" + в башмак

  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
  • Magic Arm, 1/4" + в башмак
Код товара:УТ-00066015
Артикул:P-CG-009

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шаровый кронштейн PGYTECH Magic Arm для установки различных аксессуаров: внешних мониторов, осветителей, микрофонов и так далее. Оба шара запираются одним поворотом рукоятки, что позволяет быстро настроить положение кронштейна. С обеих сторон винты 1/4" с подпружиненной боковой шпилькой, в комплекте идет адаптер для установки в холодный башмак. Легкий и прочный: выполнен из алюминиевого сплава. Длина кронштейна: 11 см, максимальная нагрузка: 1.5 кг.

  • Вес: 136 г.
  • Размеры: 113 х 37 х 25 мм