Шаровый кронштейн PGYTECH Magic Arm, 1/4" + в башмак
Код товара : УТ-00066015
Артикул : P-CG-009
3 350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.177
Описание
Шаровый кронштейн PGYTECH Magic Arm для установки различных аксессуаров: внешних мониторов, осветителей, микрофонов и так далее. Оба шара запираются одним поворотом рукоятки, что позволяет быстро настроить положение кронштейна. С обеих сторон винты 1/4" с подпружиненной боковой шпилькой, в комплекте идет адаптер для установки в холодный башмак. Легкий и прочный: выполнен из алюминиевого сплава. Длина кронштейна: 11 см, максимальная нагрузка: 1.5 кг.
- Вес: 136 г.
- Размеры: 113 х 37 х 25 мм