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Шаровый кронштейн PGYTECH Magic Arm, 1/4" + в башмак

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Код товара: УТ-00066015 Артикул: P-CG-009 Код товара: УТ-00066015 Артикул: P-CG-009 Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Шаровый кронштейн PGYTECH Magic Arm для установки различных аксессуаров: внешних мониторов, осветителей, микрофонов и так далее. Оба шара запираются одним поворотом рукоятки, что позволяет быстро настроить положение кронштейна. С обеих сторон винты 1/4" с подпружиненной боковой шпилькой, в комплекте идет адаптер для установки в холодный башмак. Легкий и прочный: выполнен из алюминиевого сплава. Длина кронштейна: 11 см, максимальная нагрузка: 1.5 кг. Вес: 136 г.

Размеры: 113 х 37 х 25 мм Видео Наш обзор

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