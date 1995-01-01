Шаровый кронштейн PGYTECH Magic Arm, 1/4" + в башмак
Код товара:УТ-00066015
Артикул:P-CG-009
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Шаровый кронштейн PGYTECH Magic Arm для установки различных аксессуаров: внешних мониторов, осветителей, микрофонов и так далее. Оба шара запираются одним поворотом рукоятки, что позволяет быстро настроить положение кронштейна. С обеих сторон винты 1/4" с подпружиненной боковой шпилькой, в комплекте идет адаптер для установки в холодный башмак. Легкий и прочный: выполнен из алюминиевого сплава. Длина кронштейна: 11 см, максимальная нагрузка: 1.5 кг.
- Вес: 136 г.
- Размеры: 113 х 37 х 25 мм