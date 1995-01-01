Дополнительная батарейная ручка для держателя PGYTECH MagCam Phone Grip. Для тех, кто любит снимать очень много, MagCam Phone Grip может заряжать ваш телефон во время использования. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, с учетом потерь при зарядке это позволяет зарядить iPhone 16 Pro приблизительно на 50%. Когда одна ручка MagCam Phone Grip полностью разрядится, поставьте на ее место запасную и продолжайте съемку. Севшую рукоятку в этот момент можно поставить на зарядку – это гораздо удобнее, чем пытаться снимать на телефон, когда к нему присоединен пауэрбанк.

Обратите внимание: рукоятка не предназначена для самостоятельного использования, это запасная часть для держателя MagCam Phone Grip.

Характеристики