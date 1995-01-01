PGYTECH MagCam 2 Phone Grip – это одновременно рукоятка для удобного захвата телефона при фотографировании / съемке видео, настольная подставка, штативный адаптер, Bluetooth пульт дистанционного спуска и, наконец, беспроводной пауэрбанк емкостью 3000 мАч. Держатель работает с телефонами Apple с функцией MagSafe (от iPhone 12 и выше), а также с телефонами других производителей – в комплекте идет магнитное кольцо, которое можно приклеить на корпус или чехол телефона. Также поддерживаются телефоны в MagSafe чехлах.

Улучшения второго поколения:

рукоятка стала крупнее, хват эргономичнее

увеличена сила притяжения магнитов MagSafe: с 18 до 25 Ньютон

добавлен многофункциональный диск управления (функция задается через приложение PGYTECH)

добавлена поддержка Harmony OS 5.0, улучшена производительность при работе с iOS

MagCam 2 состоит из 3 модулей: 1) магнитное крепление, которое можно постоянно носить на телефоне и использовать в качестве настольной подставки с выдвижной ножкой, 2) рукоятка-пауэрбанк на 3000 мАч, которую можно носить отдельно и присоединять только в те моменты, когда вы хотите пофотографировать или снять видео, 3) верхний модуль управления со спусковой кнопкой, рычажком зума и многофункциональным диском. Этот модуль может работать как на рукоятке, так и отдельно от нее, в качестве пульта дистанционного управления. Полунажатие на спуск обеспечивает фокусировку, а полное нажатие – съемку фотографии или старт видеозаписи. Пульт нужно 1 раз связать с телефоном вручную, после чего он сохранится в памяти и будет подключаться автоматически. Он работает на расстоянии до 10 метров.

Рукоятка значительно улучшает захват телефона, позволяя комфортно снимать одной рукой, причем как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией телефона. Встроенный аккумулятор на 3000 мАч дает возможность подзарядить телефон прямо во время съемки: поддерживается и беспроводная зарядка, и зарядка по USB. Идущий в комплекте ремешок на запястье оберегает телефон от падений во время динамичной съемки. В основании рукоятки находится стандартное штативное гнездо 1/4", чтобы вы могли поставить телефон на штатив или прикрутить к нему простую селфи-палку.

Магнитное крепление двустороннее, поэтому на него можно установить лампу заполняющего света PGYTECH MagGlow (продается отдельно), или другой MagSafe-совместимый светильник.

MagCam 2 умеет работать со стандартным приложением «Камера» вашего телефона, однако владельцам iPhone рекомендуется использовать PGYTECH Pro Imaging App, которое позволяет настроить многофункциональный диск и обладает расширенным функционалом для профессиональной съемки фото и видео.

Совместимые смартфоны:

Apple: от iPhone 12 и выше

Android: от 14 и выше Xiaomi серии 16, 15, 14, Redmi серии K60, K70, K80, OPPO Find X9 vivo X300 Samsung Galaxy S25 Huawei P70

HarmonyOS: Huawei серии Mate, серии Р

Совместимость с другими устройствами не тестировалась

Характеристики