Необычный аксессуар: плечевой ремень для телефона LinkGo от PGYTECH не только защитит ваш смартфон при случайном выскальзывании из кармана / из рук или при попытке уличной кражи, но и позволит носить его со стилем. Работает очень просто: тонкий (0.5 мм) сверхпрочный вкладыш располагается внутри чехла для телефона, небольшой язычок при этом высовывается через прорезь для USB кабеля. К язычку привязывается шнурок с бусинкой – оригинальным быстросъемным креплением, благодаря которому ремень можно пристегнуть и отстегнуть от телефона за одну секунду. Шнурок выполнен из СВМПЭ и выдерживает нагрузку в 10 кг, поэтому телефон не получится оторвать от ремня даже силой. При этом конструкция не мешает заряжать телефон, для этого достаточно только отстегнуть ремень.

Длина ремня быстро настраивается с помощью скользящей металлической пряжки, располагающейся в области груди: просто потяните ее за язычок, чтобы затянуть или освободить ремень. Длина регулируется в диапазоне от 127 до 156 см, что подойдет для людей разного роста и комплекции тела.

В области плеча предусмотрена нескользящая накладка из искусственной замши (микрофибра), также имеется прошивка стропой, которая образует 3 проушины: можно прикрепить брелоки и другие украшения. Также в комплекте идет небольшой оранжевый чехольчик с мини-салфеткой для протирки объективов.

Ремень LinkGo можно рекомендовать в качестве меры безопасности для вашего телефона, в особенности для активного отдыха (походы, катания на лодках, на велосипеде и так далее). Ремень можно использовать не только с телефоном, но и с любым другим устройством, имеющим проушину для крепления шнурка. Он выпускается в двух вариантах: классический широкий (Webbing) и узкий плетеный, в стиле веревки (Braided), для каждого есть несколько расцветок. Первый вариант длиннее: 156 против 136 см максимум.

Характеристики

Длина: 127 - 156 см

Ширина: 20 мм

Вес: 40 г

Протестированная нагрузка: 10 кг

Материалы: нейлон, стеклонаполненный нейлон, микрофибра

Комплектация: