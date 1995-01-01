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Ремень для смартфона PGYTECH LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey

  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
  • LinkGo Phone Photography Strap Webbing Dual Mount, Misty Grey
Код товара:УТ-00090821
Артикул:P-PG-096

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Плечевой ремень для телефона LinkGo от PGYTECH защитит ваш смартфон при случайном выскальзывании из рук или при попытке уличной кражи, а также позволит носить его со стилем. Ремешки LinkGo Dual Mount подходят для чехлов с 2 точками крепления (проушинами). В эти проушины устанавливаются специальные «бусинки» с тонкими шнурками – оригинальные быстросъемные крепления, благодаря которым ремень можно пристегнуть и отстегнуть от телефона буквально за пару секунду. Шнурок выполнен из 18 нитей СВМПЭ (сверхвысокомолекулярного полиетилена) и выдерживает нагрузку в 10 кг.

Длина ремня быстро настраивается с помощью скользящей металлической пряжки, располагающейся в области груди: просто потяните ее за язычок, чтобы затянуть или освободить ремень. Диапазон регулировок: от 130 до 156 см, что подойдет для людей разного роста и комплекции тела.

В области плеча предусмотрена нескользящая накладка из искусственной замши (микрофибра), также имеется прошивка стропой, которая образует 3 проушины: с помощью шнурков или карабинов в них можно прикрепить брелоки и другие украшения. Также в комплекте идет небольшой оранжевый чехольчик с мини-салфеткой для объективов телефона.

Ремень LinkGo можно рекомендовать в качестве меры безопасности для вашего телефона, в особенности для активного отдыха (походы, катания на лодках, на велосипеде и так далее). Ремень можно использовать не только с телефоном, но и с любым другим устройством, имеющим проушину для крепления шнурка. Он выпускается в двух вариантах: классический широкий (Webbing) и узкий плетеный, в стиле косички (Braided). Первый вариант длиннее: максимум 156 против 136 см.

Характеристики

  • Длина: 130 - 156 см
  • Ширина: 20 мм
  • Вес: 52 г
  • Протестированная нагрузка: 10 кг
  • Материалы: нейлон, полиэстер, АБС пластик, микрофибра

Комплектация:

  • Ремень
  • 4 крепления-бусинки (2 серые, 2 оранжевые)
  • салфетка для объектива (внутри брелока)

Рекомендации по уходу: при загрязнении вручную промыть с мылом в теплой воде. Не использовать машинную стирку, сушку, отбеливатели.