Плечевой ремень для телефона LinkGo от PGYTECH защитит ваш смартфон при случайном выскальзывании из рук или при попытке уличной кражи, а также позволит носить его со стилем. Ремешки LinkGo Dual Mount подходят для чехлов с 2 точками крепления (проушинами). В эти проушины устанавливаются специальные «бусинки» с тонкими шнурками – оригинальные быстросъемные крепления, благодаря которым ремень можно пристегнуть и отстегнуть от телефона буквально за пару секунду. Шнурок выполнен из 18 нитей СВМПЭ (сверхвысокомолекулярного полиетилена) и выдерживает нагрузку в 10 кг.

Длина ремня быстро настраивается с помощью скользящей стяжки, располагающейся в области груди: просто потяните кончик веревки от себя, чтобы затянуть ремень, и в обратную сторону, когда хотите сделать посвободнее. Диапазон регулировок: от 100 до 136 см, что подойдет для людей разного роста и комплекции тела. Braided Dual Mount ремень можно превратить из плечевого в кистевой парой движений: расстегните металлический карабин, который соединяет 2 части ремня между собой, и готово.

В комплекте идет небольшой оранжевый чехольчик с мини-салфеткой для объективов телефона.

Ремень LinkGo можно рекомендовать в качестве меры безопасности для вашего телефона, в особенности для активного отдыха (походы, катания на лодках, на велосипеде и так далее). Ремень можно использовать не только с телефоном, но и с любым другим устройством, имеющим проушины для крепления шнурка.

Характеристики

Длина: 100 - 136 см

Ширина: 5 мм в диаметре

Вес: 65 г

Протестированная нагрузка: 10 кг

Материалы: полиэстер, АБС пластик, микрофибра

Комплектация:

Ремень

4 крепления-бусинки (2 серые, 2 оранжевые)

салфетка для объектива (внутри брелока)

Рекомендации по уходу: при загрязнении вручную промыть с мылом в теплой воде. Не использовать машинную стирку, сушку, отбеливатели.