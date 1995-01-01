Ремень для смартфона PGYTECH LinkGo Phone Photography Strap Braided Dual Mount, цвет Mint Green
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Характеристики
Описание
Плечевой ремень для телефона LinkGo от PGYTECH защитит ваш смартфон при случайном выскальзывании из рук или при попытке уличной кражи, а также позволит носить его со стилем. Ремешки LinkGo Dual Mount подходят для чехлов с 2 точками крепления (проушинами). В эти проушины устанавливаются специальные «бусинки» с тонкими шнурками – оригинальные быстросъемные крепления, благодаря которым ремень можно пристегнуть и отстегнуть от телефона буквально за пару секунду. Шнурок выполнен из 18 нитей СВМПЭ (сверхвысокомолекулярного полиетилена) и выдерживает нагрузку в 10 кг.
Длина ремня быстро настраивается с помощью скользящей стяжки, располагающейся в области груди: просто потяните кончик веревки от себя, чтобы затянуть ремень, и в обратную сторону, когда хотите сделать посвободнее. Диапазон регулировок: от 100 до 136 см, что подойдет для людей разного роста и комплекции тела. Braided Dual Mount ремень можно превратить из плечевого в кистевой парой движений: расстегните металлический карабин, который соединяет 2 части ремня между собой, и готово.
Дизайн зеленой (Mint Green) версии ремня немного отличается от черной: как можете видеть, он состоит из нескольких разных секций, при этом центральная, которая ложится на шею и плечи, сделана пошире. Кроме того, с одной стороны сделаны 3 оранжевые петельки, в каждую можно закрепить что-либо с помощью шнурка или карабина. К примеру, повесить беспроводные наушники в кейсе, мягкую игрушку или брелок. В комплекте идет небольшой оранжевый чехольчик с мини-салфеткой для объективов телефона.
Ремень LinkGo можно рекомендовать в качестве меры безопасности для вашего телефона, в особенности для активного отдыха (походы, катания на лодках, на велосипеде и так далее). Ремень можно использовать не только с телефоном, но и с любым другим устройством, имеющим проушины для крепления шнурка.
Характеристики
- Длина: 100 - 136 см
- Ширина: 5 мм в диаметре
- Вес: 77 г
- Протестированная нагрузка: 10 кг
- Материалы: полиэстер, АБС пластик, микрофибра
Комплектация:
- Ремень
- 4 крепления-бусинки (2 серые, 2 оранжевые)
- салфетка для объектива (внутри брелока)
Рекомендации по уходу: при загрязнении вручную промыть с мылом в теплой воде. Не использовать машинную стирку, сушку, отбеливатели.