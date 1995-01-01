Клетка PGYTECH Insta360 X4 Camera Cage

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Код товара: УТ-00076309 Артикул: P-55A-010 Код товара: УТ-00076309 Артикул: P-55A-010 Тип аксессуара Клетка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Клетка Описание Металлическая клетка PGYTECH, сделанная специально для камеры Insta360 X4. Симметричный дизайн позволяет устанавливать камеру любой стороной. В нижней части располагается складное гребешковое крепление типа GoPro и штативное гнездо 1/4", по бокам – еще пара гнезд 1/4" и два холодных башмака для аксессуаров. Микрофоны, интерфейсы, органы управления камерой и дисплей остаются открытыми для комфортной съемки. В комплекте также идет силиконовая крышка для объективов. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 134.9 х 61.0 х 21.3 мм

Вес: 61.4 г

Совместимость: только для Insta360 X4 Видео Наш обзор

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