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Клетка PGYTECH Insta360 X4 Camera Cage

  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
  • Insta360 X4 Camera Cage
Код товара:УТ-00076309
Артикул:P-55A-010

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая клетка PGYTECH, сделанная специально для камеры Insta360 X4. Симметричный дизайн позволяет устанавливать камеру любой стороной. В нижней части располагается складное гребешковое крепление типа GoPro и штативное гнездо 1/4", по бокам – еще пара гнезд 1/4" и два холодных башмака для аксессуаров. Микрофоны, интерфейсы, органы управления камерой и дисплей остаются открытыми для комфортной съемки. В комплекте также идет силиконовая крышка для объективов.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 134.9 х 61.0 х 21.3 мм
  • Вес: 61.4 г
  • Совместимость: только для Insta360 X4