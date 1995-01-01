Клетка PGYTECH Insta360 X4 Camera Cage
Код товара:УТ-00076309
Артикул:P-55A-010
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКлетка
Описание
Металлическая клетка PGYTECH, сделанная специально для камеры Insta360 X4. Симметричный дизайн позволяет устанавливать камеру любой стороной. В нижней части располагается складное гребешковое крепление типа GoPro и штативное гнездо 1/4", по бокам – еще пара гнезд 1/4" и два холодных башмака для аксессуаров. Микрофоны, интерфейсы, органы управления камерой и дисплей остаются открытыми для комфортной съемки. В комплекте также идет силиконовая крышка для объективов.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 134.9 х 61.0 х 21.3 мм
- Вес: 61.4 г
- Совместимость: только для Insta360 X4