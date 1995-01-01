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Клетка PGYTECH Insta360 X4 Air Camera Cage

  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
  • Insta360 X4 Air Camera Cage
Код товара:УТ-00090866
Артикул:P-61A-020

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая клетка для экшн-камеры Insta360 X4 Air. Обеспечивает камере дополнительную противоударную защиту, а также возможность установки аксессуаров, для чего предусмотрен холодный башмак и гнездо 1/4". К примеру, можно поставить внешний микрофон или лампу подсветки. При этом доступ ко всем органам управления и USB интерфейсу остается свободным, внутренние микрофоны камеры также не блокируются, батарею можно менять, не вытаскивая камеру из клетки.

Клетка совместима с системой быстрого крепежа Insta360, а также оснащена стандартным штативным гнездом 1/4"-20 для широкой совместимости с различными креплениями. В комплекте с клеткой идет силиконовая защита для объективов.