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Термостойкие перчатки PGYTECH Heat Resistant Photography Gloves, размер M

  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
  • Heat Resistant Photography Gloves, размер M
Код товара:УТ-00081347
Артикул:P-GM-241

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Heat Resistant Photography Gloves – перчатки для фотографов, ассистентов по свету, гаферов и всех, работающих с горячим оборудованием. Термоизолирующий слой Y-WARM обеспечивает в 20 раз более эффективную изоляцию по сравнению с обычными защитными перчатками, использующими силиконовое покрытие. Безопасный температурный порог составляет 150° С. Перчатки защищают руки от ожогов, а накладки на ладонях из искусственной замши (микрофибра) обеспечивают надежный захват. Тыльная сторона перчаток выполнена из дышащей сетчатой ткани, поэтому перчатки можно комфортно носить в течение всей рабочей смены.

Внимание к деталям: наконечники больших и указательных пальцев оснащены специальными накладками, позволяющими работать с сенсорными (емкостными) экранами. Перчатки плотно застегиваются на запястье на липучку-велкро. Небольшие пряжки позволяют соединить пару перчаток и повесить ее на крючок. Язычок из нейлона позволяет быстро снять перчатки с руки.

Перчатки рекомендуется стирать в теплой воде (не более 40°) и сушить естественным образом (не использовать машинную сушку или утюги).

  • Основные материалы: микрофибра, полиэстер
  • Вес: 62 - 70 г, в зависимости от размера
  • Размер упаковки: 27 х 11 х 3 см

Размеры:

  • M – ширина запястья 7-8 см, длина от запястья до кончиков пальцев 16-17 см
  • L – ширина запястья 8-9 см, длина от запястья до кончиков пальцев 17-18 см
  • XL – ширина запястья 9-10 см, длина от запястья до кончиков пальцев 18-19 см