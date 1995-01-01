Ручка PGYTECH Handgrip Mount совместима со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro / RS 3 mini / RS 4 / RS 4 Pro, для более ранних моделей (Ronin-S, -SC) потребуется дополнительно приобрести адаптер с планкой НАТО, на которую она, собственно, и устанавливается. Подобный вариант крепления позволяет быстро и надежно установить рукоятку, когда вы готовите стабилизатор к съемке. Самой рукоятки в комплекте нет: предполагается, что вы будете использовать штатную рукоятку-треногу, идущую в комплекте со стабилизатором. Можно использовать и другие рукоятки с винтом 1/4"-20. На плече ручки расположено гнездо ARRI 3/8" и холодный башмак, в который можно установить различные аксессуары: например, внешний монитор. Положение рукоятки относительно плеча свободно регулируется благодаря соединению розеточного типа (ARRI Rosette).

Рукоятка облегчает съемку от пояса или с нижних ракурсов, а также обеспечивает комфортный захват стабилизатора двумя руками при использовании тяжелых камер / объективов.