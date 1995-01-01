Полужесткий чехол для светофильтров в форме ракушки PGYTECH Filter Organizer M позволяет разместить внутри 7 фильтров диаметром до 100 мм (круглые) или 100 х 100 мм (квадратные). Мягкая подкладка из микрофибры предотвращает появление царапин, а прочный корпус из формованной EVA пены защищает содержимое от сдавливания. Внешняя ткань прорезинена (70% полиэстер, 30% полиуретан) для защиты от влаги, молния YKK также снабжена защитой от брызг и капель дождя.

Конструкция хорошо продумана: петелька с пряжкой типа фастекс позволяет носить чехол в руке, пристегивать снаружи к рюкзаку или фотосумке, вешать на крючок штатива. Чехол можно подвешивать в открытом виде – фильтры не выпадут наружу, а цветные язычки на перегородках позволяют уложить светофильтры по их типу, чтобы быстро достать нужный.