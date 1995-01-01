Жесткий кейс PGYTECH DJI RS 3 Carrying Case
Код товара:УТ-00066011
Артикул:P-RS3-100
Товар не найден
Характеристики
Страна производстваКитай
Вид стабилизатораАксессуары
Описание
Противоударный и защищенный от дождя чехол для стабилизатора DJI RS 3. Вмещает рукоятку BG21, подставку для объектива, рукоятку-треногу, площадки, кабели и другие мелкие аксессуары. Формованная EVA пена хорошо поглощает удары, защищая вашу технику. Для ношения предусмотрена удобная ручка. Чехол выполнен из водонепроницаемого материала и закрывается на молнии с защитой от влаги: общий уровень защиты от пыли и влаги IP44.
- Размеры: 34 х 26 х 11 см
- Вес: 780 г
- Материалы: EVA, нейлон.