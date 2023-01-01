Противоударный и защищенный от дождя чехол для стабилизатора DJI RS 3. Вмещает рукоятку BG21, подставку для объектива, рукоятку-треногу, площадки, кабели и другие мелкие аксессуары. Формованная EVA пена хорошо поглощает удары, защищая вашу технику. Для ношения предусмотрена удобная ручка. Чехол выполнен из водонепроницаемого материала и закрывается на молнии с защитой от влаги: общий уровень защиты от пыли и влаги IP44.