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Жесткий кейс PGYTECH DJI RS 3 Carrying Case

  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
  • DJI RS 3 Carrying Case
Код товара:УТ-00066011
Артикул:P-RS3-100

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Противоударный и защищенный от дождя чехол для стабилизатора DJI RS 3. Вмещает рукоятку BG21, подставку для объектива, рукоятку-треногу, площадки, кабели и другие мелкие аксессуары. Формованная EVA пена хорошо поглощает удары, защищая вашу технику. Для ношения предусмотрена удобная ручка. Чехол выполнен из водонепроницаемого материала и закрывается на молнии с защитой от влаги: общий уровень защиты от пыли и влаги IP44.

  • Размеры: 34 х 26 х 11 см
  • Вес: 780 г
  • Материалы: EVA, нейлон.