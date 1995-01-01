PGYTECH CreateMate High-speed Card Reader Case – это карт-ридер и чехол для карт памяти 2 в 1. Внутри может одновременно храниться 4 SD карты, 4 microSD карты + 2 Nano SIM карты для телефона + булавка для извлечения карт. Благодаря поддержке интерфейсов USB 3.1 и UHS-II передача больших объемов информации происходит максимально быстро, до 312 Мбайт/с (по сути, ограничивается только скоростью чтения самой карты). Карт-ридер выполнен в красивом и прочном алюминиевом корпусе и снабжен противоударным резиновым чехлом. Защита от пыли и влаги по стандарту IP54 означает, что он легко переносит даже попадание под проливной ливень. С помощью металлического карабина вы можете закрепить его на рюкзак.

PGYTECH CreateMate High-speed Card Reader Case обладает встроенным USB-C кабелем, который не снимается с устройства. Для использования с техникой, не поддерживающей USB-C вам потребуется адаптер на USB-A, который не входит в комплект.