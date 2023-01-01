Карт-ридер PGYTECH CreateMate High-speed Card Reader Case, SD / microSD
Код товара : УТ-00067941
Артикул : P-GM-163
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
PGYTECH CreateMate High-speed Card Reader Case – это карт-ридер и чехол для карт памяти 2 в 1. Внутри может одновременно храниться 4 SD карты, 4 microSD карты + 2 Nano SIM карты для телефона + булавка для извлечения карт. Благодаря поддержке интерфейсов USB 3.1 и UHS-II передача больших объемов информации происходит максимально быстро, до 312 Мбайт/с (по сути, ограничивается только скоростью чтения самой карты). Карт-ридер выполнен в красивом и прочном алюминиевом корпусе и снабжен противоударным резиновым чехлом. Защита от пыли и влаги по стандарту IP54 означает, что он легко переносит даже попадание под проливной ливень. С помощью металлического карабина вы можете закрепить его на рюкзак.
PGYTECH CreateMate High-speed Card Reader Case обладает встроенным USB-C кабелем, который не снимается с устройства. Для использования с техникой, не поддерживающей USB-C вам потребуется адаптер на USB-A, который не входит в комплект.
- Системные требования: Windows 7 и выше, Mac OS 10 и выше, Linux, Android.
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик, силикон
- Размеры: 115 х 60 х 25 мм
- Размеры упаковки: 125 х 62 х 27.5 мм
- Вес: 133 г
- Вес с упаковкой: 157 г