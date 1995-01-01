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Карт-ридер и чехол PGYTECH CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный

  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
  • CFexpress CreateMate, для CFE-A / SD, черный
Код товара:УТ-00074666
Артикул:P-GM-164

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

PGYTECH CreateMate – это одновременно чехлы для хранения карт памяти и устройства для их чтения. Прочный противоударный и влагозащищенный кейс со встроенным карт-ридером и кабелем USB Type C. Поддержке USB 3.2 устройство поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с: фактически, скорость ограничивается только возможностями самой карты памяти. Кейс вмещает 3 карты CFexpress Type A, 3 карты SD, 4 карты microSD, адаптер для microSD карт, 2 карты Nano SIM и булавку-эжектор, которую также можно использовать вместе монетки для прикручивания штативных площадок.

Корпус устройства выполнен из алюминия, по размерам он удобно ложится в руку. Для дополнительной защиты используется съемная оболочка из толстого слоя силикона с металлическим карабином, который можно пристегнуть к рюкзаку или сумке. Класс защиты IP54: устройство защищено от пыли и брызг (капель), падающих под любым углом, однако не защищено от струй воды и погружения в воду. Силиконовую часть можно полностью снять, тогда вместо брутального кейса в стиле «милитари» у вас будет тонкий алюминиевый футляр серебристого цвета.

CreateMate CFexpress поддерживает карты памяти SD и micro SD UHS-II – максимальная теоретическая скорость считывания составляет 312 МБ/с. Для карт CFexpress Type А максимальная скорость передачи данных составляет 1000 МБ/с.

  • Подключение: USB 3.2 Type C
  • Размеры: 130 х 75 х 27 мм
  • Вес: 198 г
  • Основные материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик, силикон
  • Поддерживаемые карты памяти:
    • CFexpress Type А
    • SD UHS I / II
    • microSD UHS I / II (через адаптер, в комплекте)

​Комплектация

  • Карт-ридер CreateMate CFexpress
  • Силиконовый чехол
  • Адаптер для карт microSD
  • Булавка-эжектор
  • Карабин
  • Документация

Поддерживаемые операционные системы:

  • Windows от 7 и выше
  • Mac OS от 10.6 и выше
  • Linux
  • Android
  • iPad OS

Для повышения совместимости с различными устройствами у карт-ридера имеется вход питания USB-C: если подключенное устройство по какой-либо причине не в состоянии дать карт-ридеру достаточно питания, вы можете подключить через этот порт сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с током 5В 2А для нормальной работы устройства. Сквозная зарядка не поддерживается.

Обратите внимание: адаптера для порта USB Type A в комплекте нет.