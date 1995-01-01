PGYTECH CreateMate – это одновременно чехлы для хранения карт памяти и устройства для их чтения. Прочный противоударный и влагозащищенный кейс со встроенным карт-ридером и кабелем USB Type C. Поддержке USB 3.2 устройство поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с: фактически, скорость ограничивается только возможностями самой карты памяти. Кейс вмещает 3 карты CFexpress Type A, 3 карты SD, 4 карты microSD, адаптер для microSD карт, 2 карты Nano SIM и булавку-эжектор, которую также можно использовать вместе монетки для прикручивания штативных площадок.

Корпус устройства выполнен из алюминия, по размерам он удобно ложится в руку. Для дополнительной защиты используется съемная оболочка из толстого слоя силикона с металлическим карабином, который можно пристегнуть к рюкзаку или сумке. Класс защиты IP54: устройство защищено от пыли и брызг (капель), падающих под любым углом, однако не защищено от струй воды и погружения в воду. Силиконовую часть можно полностью снять, тогда вместо брутального кейса в стиле «милитари» у вас будет тонкий алюминиевый футляр серебристого цвета.

CreateMate CFexpress поддерживает карты памяти SD и micro SD UHS-II – максимальная теоретическая скорость считывания составляет 312 МБ/с. Для карт CFexpress Type А максимальная скорость передачи данных составляет 1000 МБ/с.

Подключение: USB 3.2 Type C

Размеры: 130 х 75 х 27 мм

Вес: 198 г

Основные материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик, силикон

Поддерживаемые карты памяти: CFexpress Type А SD UHS I / II microSD UHS I / II (через адаптер, в комплекте)



​Комплектация

Карт-ридер CreateMate CFexpress

CreateMate CFexpress Силиконовый чехол

Адаптер для карт microSD

Булавка-эжектор

Карабин

Документация

Поддерживаемые операционные системы:

Windows от 7 и выше

Mac OS от 10.6 и выше

Linux

Android

iPad OS

Для повышения совместимости с различными устройствами у карт-ридера имеется вход питания USB-C: если подключенное устройство по какой-либо причине не в состоянии дать карт-ридеру достаточно питания, вы можете подключить через этот порт сетевой адаптер или универсальный USB аккумулятор с током 5В 2А для нормальной работы устройства. Сквозная зарядка не поддерживается.

Обратите внимание: адаптера для порта USB Type A в комплекте нет.