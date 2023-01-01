Чехол PGYTECH Action Camera Carrying Case
Код товара : УТ-00066046
Артикул : P-18C-020
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
382 г
Вес (брутто), г
0.460
Описание
Чехол-ракушка из формованной EVA пены подходит для экшен-камер или камер со встроенным подвесом (DJI Osmo Pocket). В нем также можно расположить электронный стабилизатор для телефона, небольшой светодиодный осветитель, микрофон, запасные батарейки и другие важные мелочи. Внутреннее пространство организовывается с помощью 2 длинных и 4 коротких разделителей на липучках, которые позволяют персонализировать ячейки под ваш набор оборудования. Чехол обеспечивает отличную защиту от ударов и сдавливания, а также от пыли и влаги: материал не пропускает воду, молнии также оснащены защитой от брызг / капель дождя.
Размеры: 24.5 х 17.5 х 7.5 см.