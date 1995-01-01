Крепление PGYTECH CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount позволяет закрепить камеру или телефон в верхней части груди, что обеспечивает отличный «вид от первого лица» с эффектом погружения (POV). Магнитное крепление, совместимое с Apple MagSafe, позволяет быстро и надежно закрепить телефон, и также быстро снять его при необходимости. У вас не iPhone? Ничего страшного, в комплекте идет магнитное кольцо, которое вы можете приклеить на свой телефон или чехол от телефона.* Также в комплекте адаптер для установки эшен-камер с гребешковым креплением типа GoPro.

Нашейная часть крепления выполнена из мягкого силикона, который не скользит и не травмирует шею. Сердечник из стали и алюминия обеспечивает высокую прочность и позволяет изогнуть нашейную часть крепления так, как вам удобно. Быстросъемное крепление CapLock позволяет быстро переключаться между различными держателями (нашейный, магнит, присоска, штатив и так далее). Телефон может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

PGYTECH CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount рекомендуется для спокойных активностей: запись тревел-блогов, туризм, управление автомобилем, рыбалка и так далее. Мы не советуем применять его для спорта, связанного с высокими нагрузками.

* кольцо-адаптер можно установить на чехлы с гладкой поверхностью (пластик). Оно не подходит для пористых материалов, чехлов из силикона, дерева, кожи или ткани.

Материалы: силикон, нержавеющая сталь, алюминий, поликарбонат, термопластик

Размеры: 58.5 х 1 х 1.5 см

Вес: 211 г

Размеры упаковки: 16.2 х 20.4 х 3 см

Комплектация