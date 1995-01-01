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Нашейное крепление PGYTECH CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер

  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
  • CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount, для смартфонов и экшен-камер
Код товара:УТ-00079105
Артикул:P-GM-238

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Крепление PGYTECH CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount позволяет закрепить камеру или телефон в верхней части груди, что обеспечивает отличный «вид от первого лица» с эффектом погружения (POV). Магнитное крепление, совместимое с Apple MagSafe, позволяет быстро и надежно закрепить телефон, и также быстро снять его при необходимости. У вас не iPhone? Ничего страшного, в комплекте идет магнитное кольцо, которое вы можете приклеить на свой телефон или чехол от телефона.* Также в комплекте адаптер для установки эшен-камер с гребешковым креплением типа GoPro.

Нашейная часть крепления выполнена из мягкого силикона, который не скользит и не травмирует шею. Сердечник из стали и алюминия обеспечивает высокую прочность и позволяет изогнуть нашейную часть крепления так, как вам удобно. Быстросъемное крепление CapLock позволяет быстро переключаться между различными держателями (нашейный, магнит, присоска, штатив и так далее). Телефон может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

PGYTECH CapLock Magnetic Smartphone Neck Mount рекомендуется для спокойных активностей: запись тревел-блогов, туризм, управление автомобилем, рыбалка и так далее. Мы не советуем применять его для спорта, связанного с высокими нагрузками.

* кольцо-адаптер можно установить на чехлы с гладкой поверхностью (пластик). Оно не подходит для пористых материалов, чехлов из силикона, дерева, кожи или ткани.

  • Материалы: силикон, нержавеющая сталь, алюминий, поликарбонат, термопластик
  • Размеры: 58.5 х 1 х 1.5 см
  • Вес: 211 г
  • Размеры упаковки: 16.2 х 20.4 х 3 см

Комплектация

  • Крепление на шею
  • Съемный магнитный держатель для телефона
  • Адаптер для экшн-камер с креплением типа GoPro + винт для него
  • Клейкое магнитное кольцо
  • Документация