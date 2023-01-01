Комплект креплений для экшен-камер с быстросъемной конструкцией. Состоит из стандартного гребешка с фиксирующим винтом для камер GoPro, штативного адаптера (резьба 1/4") и адаптера в башмак для аксессуаров. Конструкция позволяет быстро устанавливать камеру в крепление.