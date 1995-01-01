Крепление PGYTECH CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер

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Код товара: УТ-00069326 Артикул: P-CG-141 Код товара: УТ-00069326 Артикул: P-CG-141 Тип аксессуара Крепление Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Крепление Описание Комплект креплений для экшен-камер с быстросъемной конструкцией. Состоит из стандартного гребешка с фиксирующим винтом для камер GoPro, штативного адаптера (резьба 1/4") и адаптера в башмак для аксессуаров. Конструкция позволяет быстро устанавливать камеру в крепление. Материалы: нейлон, усиленный стекловолокном

Размеры: 32 х 37 х 15 мм

Размеры упаковки: 91 х 94 х 34.5 мм

Вес нетто: 40 г Видео Наш обзор

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