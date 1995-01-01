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Крепление PGYTECH CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер

  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
  • CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
Код товара:УТ-00069326
Артикул:P-CG-141

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект креплений для экшен-камер с быстросъемной конструкцией. Состоит из стандартного гребешка с фиксирующим винтом для камер GoPro, штативного адаптера (резьба 1/4") и адаптера в башмак для аксессуаров. Конструкция позволяет быстро устанавливать камеру в крепление.

  • Материалы: нейлон, усиленный стекловолокном
  • Размеры: 32 х 37 х 15 мм
  • Размеры упаковки: 91 х 94 х 34.5 мм
  • Вес нетто: 40 г