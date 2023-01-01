Крепление PGYTECH CapLock Action Camera Quick Release Set для экшн-камер
Код товара : УТ-00069326
Артикул : P-CG-141
1 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект креплений для экшен-камер с быстросъемной конструкцией. Состоит из стандартного гребешка с фиксирующим винтом для камер GoPro, штативного адаптера (резьба 1/4") и адаптера в башмак для аксессуаров. Конструкция позволяет быстро устанавливать камеру в крепление.
- Материалы: нейлон, усиленный стекловолокном
- Размеры: 32 х 37 х 15 мм
- Размеры упаковки: 91 х 94 х 34.5 мм
- Вес нетто: 40 г