Крепление для экшен-камеры PGYTECH CapLock Action Camera Helmet Mount, на шлем
Код товара : УТ-00072577
Артикул : P-GM-225
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крепление PGYTECH CapLock Action Camera Helmet Mount позволяет установить вашу экшен-камеру на шлем, бензобак или другую поверхность: в комплекте идут 2 плоские и 2 изогнутые клейкие площадки на базе двустороннего скотча 3М VHB. Крепление также совместимо со штативом Mantispod Z и другими держателями системы CapLock – вы можете быстро снять камеру с одного держателя и установить на другой. Благодаря шарнирному кронштейну положение камеры можно легко отрегулировать во всех плоскостях, а затем зафиксировать поворотом одного барашкового винта.
Крепление подходит как для камер с гребешком типа GoPro, так и для камер со штативным гнездом 1/4" – в комплекте идут 2 адаптера.
Для дополнительной безопасности предусмотрена страховочная площадка: установите ее рядом и привяжите камеру страховочным тросиком.
Перед установкой клейких площадок требуется обязательно очистить и обезжирить поверхность.
Комплектация
- Крепление CapLock Action Camera Helmet Mount
- Съемный адаптер для камер GoPro
- Съемный адаптер с винтом 1/4"
- Фиксирующий винт Thumb Screw для адаптера GoPro
- 2х плоские площадки
- 2х изогнутые площадки
- 2х страховочные площадки
- 2х куска скотча 3M VHB для основной площадки
- 2х куска скотча 3M VHB для страховочной площадки
- Страховочный шнурок
- Шестигранный ключ
- Инструкция