Описание

Крепление PGYTECH CapLock Action Camera Helmet Mount позволяет установить вашу экшен-камеру на шлем, бензобак или другую поверхность: в комплекте идут 2 плоские и 2 изогнутые клейкие площадки на базе двустороннего скотча 3М VHB. Крепление также совместимо со штативом Mantispod Z и другими держателями системы CapLock – вы можете быстро снять камеру с одного держателя и установить на другой. Благодаря шарнирному кронштейну положение камеры можно легко отрегулировать во всех плоскостях, а затем зафиксировать поворотом одного барашкового винта.

Крепление подходит как для камер с гребешком типа GoPro, так и для камер со штативным гнездом 1/4" – в комплекте идут 2 адаптера.

Для дополнительной безопасности предусмотрена страховочная площадка: установите ее рядом и привяжите камеру страховочным тросиком.

Перед установкой клейких площадок требуется обязательно очистить и обезжирить поверхность.

Комплектация