Настольный штатив и телескопический монопод для селфи – 2 в 1. PGYTECH CapLock Action Camera Extension Pole Tripod оснащен встроенной шаровой головкой, которая позволяет легко настроить положение камеры, а также переключаться между горизонтальным и вертикальным режимами съемки. Сбоку на головке предусмотрен холодный башмак для крепления аксессуаров: например, для микрофона или небольшого осветителя. Благодаря системе со съемной площадкой CapLock вы можете быстро устанавливать и снимать камеру. В комплекте идет стандартное крепление для GoPro («гребешок») и адаптер с винтом 1/4". Максимальная нагрузка составляет 1 кг: можно использовать не только с экшен-камерами или телефонами, но и с некоторыми беззеркальными камерами.

Три ножки штатива соединяются друг с другом с помощью магнитов в одну прорезиненную рукоятку округлой формы, которая комфортно ложится в руку. Длина монопода регулируется от 18 до 47 см, что позволяет с легкостью снимать селфи, в том числе групповые.

Для установки смартфона необходимо отдельно приобрести зажим для него (не входит в комплект).