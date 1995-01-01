В 2026 году компания PGYTECH выпустила кистевые ремни Camera Wrist Strap Slim, сразу в 3 версиях: Trendy – текстильные с геометрическим узором, Vintage – из кожи, классической однотонной окраски, и Outdoor – из толстой альпинистской веревки. Каждая серия представлена в трех оригинальных расцветках. Ремни серии Outdoor – это минимализм, надежность и практичность. Плетеная альпинистская веревка из СВМПЭ с красивым узором.

Основное предназначение подобных ремней: защита вашей камеры от случайных падений. Ремешок затягивается вокруг запястья, поэтому вы можете расслабить руку, когда ходите с камерой. Особенно актуально для тех, кто любит делать быстрые снимки, удерживая камеру одной рукой. Интересная особенность пряжки: автоматическое затягивание. Если потянуть за кончик ремня или за саму камеру, ремень самостоятельно затягивается на руке. Кроме того, в комплекте с ремешком идет специальное крепление для смартфона, которое вкладывается под чехол – теперь и телефоны можно носить на кистевом ремешке, не опасаясь выскальзывания из рук или уличных краж.

По сравнению с оригинальными ремнями PGYTECH Camera Wrist Strap новые модели Slim стали тоньше и легче, но с прочностью все в порядке: они выдерживают нагрузку до 25 кг – иными словами, ремень не порвется, даже если кто-то попытается вырвать вашу камеру или телефон силой. Все дело в СВМПЭ, сверхвысокомолекулярном полиэтилене, который составляет основу всех ремней новой коллекции. Этот легкий материал имеет колоссальную прочность на разрыв – больше, чем у стальных нитей (поэтому, в частности, он активно применяется в производстве бронежилетов, шлемов и других видов защиты).

Как и прежде, для крепления к камере используются «бусинки» (Beads) на тонких шнурках (1 мм в диаметре). Бусинки защелкиваются в оригинальные пряжки из стеклонаполненного нейлона, что позволяет быстро, буквально за пару секунд снять ремень или надеть его обратно. Это особенно удобно, когда вы пользуетесь штативом, электронным стабилизатором или другими подобными креплениями – ремень на них будет только мешаться. Или если вы имеете в коллекции несколько камер: не обязательно покупать ремень для каждой, можно просто перестегивать.

В комплекте с каждым ремнем идет 2 бусинки, черная и оранжевая, а также металлическое кольцо для камер с узкими проушинами. Когда черный шнурок бусинки начнет перетираться, под ним проступит яркий желтый слой, сигнализирующий, что бусинку пора заменить. Обратите внимание, что ремни Camera Strap Slim используют новый, более тонкий тип бусинок и двухслойные шнурки (без красного слоя). Бусинки типа Quick Connectors Air для них не подойдут.

Ремешки PGYTECH Camera Wrist Strap Slim тонкие, как и следует из названия: ширина Vintage – 18 мм, Trendy – 16 мм, Outdoor – веревка диаметром 8.5 мм. Они хорошо подходят для легких устройств: телефонов, компактных и беззеркальных камер (с небольшими объективами), пленочных фотоаппаратов, моментальных камер типа Polaroid или Fujifilm Instax, туристических биноклей и так далее.

Характеристики

Модель: PGYTECH Camera Wrist Strap Slim Outdoor

Охват ремня: до 32 см

Диаметр: 8.5 мм

Максимальная нагрузка: 25 кг

Основные материалы: СВМПЭ, ТПЭ, стеклонаполненный нейлон

Вес нетто: 14 г

Упаковка: фирменная картонная коробка

Комплектация: