Ремень PGYTECH Camera Wrist Strap работает в качестве подстраховки: если вы случайно выроните камеру, она не упадет. Он также позволяет расслабить кисть в перерывах между фотографиями, что снижает мышечную усталость при длительных съемках. Ремень состоит из 3 слоев: верхний и нижний – это плотная микрофибра, которая внешне напоминает замшу. Она мягкая, не натирает кожу и эффективно впитывает и отводит влагу. Третий слой несет на себе основную нагрузку, он выполнен из волокна Dyneema – это СВМПЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, предел прочности которого в 15 раз выше, чем у стали. Поэтому ремень PGYTECH Camera Wrist Strap выдерживает нагрузку до 90 кг: даже если кто-то захочет вырвать камеру из рук, он не порвется.

Ремень использует фирменные быстросъемные крепления на камеру PGYTECH Beads (бусинки). Бусинки легко заводятся в соответствующие пазы на держателях и плотно фиксируются: для того, чтобы вытащить их обратно, нужно нажать кнопку на держателе. Шнурки для безопасности и износостойкости выполнены в несколько слоев: внешняя оплетка черная, при ее износе проступает второй желтый слой, сигнализирующий о том, что шнурок пора заменит на новый. Под этим желтым слоем находится сердечник из СВМПЭ, который несет на себе основную нагрузку. Шнурки гораздо прочнее, чем кажется на первый взгляд, а благодаря малой толщине их можно легко завести в проушины для ремня. Если ваша камера оснащена креплениями под металлические кольца, можно воспользоваться металлическим треугольным адаптером, который идет в комплекте.

Быстросъемные крепления для ремней в особенности удобны в том случае, если вы используете несколько камер и / или несколько ремней: плечевой, кистевой, нательную ременную разгрузку, ремни на лямки для рюкзака и так далее. Благодаря таким бусинкам вы сможете очень быстро отцепить ремень, когда устанавливаете камеру на штатив или стабилизатор. Бусинки выполнены из пластика (), поэтому они не царапают камеру, когда она находится в сумке или рюкзаке. Благодаря узким шнуркам бусинки совместимы с большинством камеры на рынке.

Металлическая пряжка позволяет подтянуть ремень под толщину вашей руки для надежной фиксации на запястье, а благодаря магнитной застежке конец ремня можно обернуть вокруг запястья как браслет, когда вы не носите камеру в руках.

PGYTECH Camera Wrist Strap – это ремень из современных материалов с элегантным дизайном и продуманной эргономикой, который обеспечит комфорт при длительном ношении камеры.

Характеристики: