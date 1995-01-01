Camera Wrist Strap Air – новая версия ремешка на запястье от PGYTECH, которая отлично подойдет для современных компактных и беззеркальных фотоаппаратов. Подобный ремешок страхует от падения камеры, если она случайно выскользнет из рук, а также позволяет расслабить кисть, когда вы не снимаете, а просто прогуливаетесь в поисках интересного кадра. Скользящая пряжка из алюминия позволяет потуже затянуть ремешок вокруг запястья или, наоборот, ослабить его. Основной материал ремня – искусственная замша (микрофибра Menorca MicroSuede), приятный на ощупь и дышащий материал. На тыльной стороне, прилегающей к коже, сделаны противоскользящие бугорки, а внутри находится слой из ткани Dyneema, очень прочного синтетического материала, поэтому ремень выдерживает нагрузку до 35 кг.

Camera Wrist Strap Air, как и все прочие ремни PGYTECH, использует фирменные быстросъемные крепления на камеру PGYTECH Beads (бусинки). Шнурок пропускается в проушину камеры, а бусинки легко заводятся в соответствующие пазы на держателях и плотно фиксируются: для того, чтобы вытащить их обратно, нужно нажать кнопку на держателе. Шнурки для безопасности и износостойкости выполнены в несколько слоев из UHMWPE материала (СВМПЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен). Внешняя оплетка черная, при ее износе проступает второй желтый слой, сигнализирующий о том, что шнурок пора заменить на новый. Под этим желтым слоем находится красный сердечник, который несет на себе основную нагрузку. Несмотря на небольшую толщину шнурки выдерживают нагрузки до 90 кг.

Быстросъемные крепления для ремней в особенности удобны в тех случаях, когда вы используете несколько камер и / или несколько ремней (плечевой, кистевой, ремни на лямки для рюкзака и так далее). Благодаря таким бусинкам вы также сможете очень быстро отцепить ремень, когда устанавливаете камеру на штатив или стабилизатор, чтобы он не мешался. Бусинки выполнены из пластика (нейлон, усиленный стекловолокном), поэтому они не царапают камеру, когда она лежит в сумке или рюкзаке. Благодаря узким шнуркам бусинки совместимы с большинством камер на рынке. В комплекте также идет металлическое кольцо-адаптер для камер с узкими проушинами (под кольца).

Если вы отстегнете ремень от камеры, его можно обернуть вокруг руки: он зафиксируется на скрытый магнит, можно носить как тканевый браслет. Это довольно удобно: не надо думать, куда деть ремень, плюс он всегда под рукой.

Camera Wrist Strap Air выпускается в 4 цветах: коричневом, зеленом, черном и светло-сером. Выберите тот, что вам нравится.

Характеристики