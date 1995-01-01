Ремень профессионального уровня для фотографов, использующих тяжелые камеры и / или тяжелые объективы. Как и другие ремни PGYTECH, он использует систему быстросъемных креплений-бусинок (Beads), которые позволяют быстро отстегнуть камеру при необходимости, причем сделать это можно одной рукой. Это дает возможность практически моментально переключаться между съемкой с рук / со штатива / со стабилизатора, а также быстро перестегивать ремень между двумя или несколькими камерами. Каждая бусинка выдерживает нагрузку до 90 кг: шнурки из СВМПЭ прочнее стальной нити, а принимающие крепления сделаны из стеклонаполненного нейлона. Цветная индикация износа: сначала появляется предупреждающий желтый слой, затем красный, сигнализирующий о том, что бусинку со шнурком пора заменить. Камеру можно зафиксировать в определенной части ремня или дать ей свободно скользить по нему, когда, к примеру, вы подносите ее к лицу.

В области плеч ширина ремня составляет 60 мм, что эффективно распределяет нагрузку и снижает усталость при длительном ношении. Эта часть выполнена из натуральной кожи с мягкой замшевой подкладкой и смягчающим наполнителем из ЭПДМ (синтетического каучука). 56 вентиляционных отверстий обеспечивают комфорт при использовании в течение всего дня.

Ремень подходит для людей ростом от 150 до 190 см – один размер для всех. Он предлагает 2 стиля ношения камеры: на плече или через плечо. Во втором случае его можно дополнительно зафиксировать, пропустив под мышкой дополнительный ремешок, – чтобы плечевая накладка всегда оставалась на своем месте. На груди предусмотрено кольцо D-Ring, к которому можно пристегнуть карабин с дополнительными аксессуарами (например, чехол с запасными батарейками и картами памяти).

В комплекте идет быстросъемная штативная площадки стандарта Arca Swiss, что позволяет максимально быстро переключаться между съемкой с рук и съемкой со штатива, монопода или электронного стабилизатора. Площадка оснащена специальным механизмом, который не дает ее креплению самостоятельно ослабевать со временем. Эта площадка также совместима с пряжкой PGYTECH Beetle, устанавливающейся на лямку рюкзака или на поясной ремень (пряжка продается отдельно).

Ремень PGYTECH Camera Strap Pro – отличный выбор для профессионалов и любителей. Превосходное качество материалов и пошива, удобная эргономика, надежность и комфорт во время ношения – как с легкими беззеркальными камерами, так и с профессиональными фотоаппаратами с батарейной ручкой и длиннофокусной оптикой.

Характеристики

Длина: 83 ~ 145 см

Ширина плечевой накладки: 60 мм

Ширина основной части ремня: 25 мм

Подходит для роста: от 150 до 190 см

Вес нетто: 138 г

Материалы: полиэстер, натуральная кожа, синтетический каучук, стеклонаполненный нейлон

Размер коробки: 32 х 10.5 х 4.5 см

Что в коробке: