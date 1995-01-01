Плечевой ремень PGYTECH Camera Shoulder Strap удобен для частого и длительного ношения фотоаппарата, бинокля или другой техники. Широкая и мягкая средняя часть комфортно ложится на плечи или шею: вес камеры распределяется по большой площади, что снижает натирание кожи и мышечную усталость. Благодаря покрытию из EDPM (синтетический каучук) ремень не соскальзывает с плеча, при этом отсутствует необходимость в специальной противоскользящей накладке. Стропы выполнены из плотного нейлона, подобного тому, что используется в автомобильных ремнях безопасности: это практически вечный материал, выдерживающий при этом высокие нагрузки.

Благодаря двум пряжкам для регулировки длины ремень очень удобно носить: используйте одну из пряжек для того, чтобы отрегулировать ремень под свой рост, и больше не трогайте ее. Используйте вторую пряжку для того, чтобы быстро затянуть или освободить ремень во время ношения – в зависимости от ситуации. Эти регулировки легко и быстро выполняются одной рукой, как на туристических рюкзаках.

Ремень использует фирменные быстросъемные крепления на камеру PGYTECH Beads (бусинки). Бусинки легко заводятся в соответствующие пазы на держателях и плотно фиксируются: для того, чтобы вытащить их обратно, нужно нажать кнопку на держателе. Шнурки для безопасности и износостойкости выполнены в несколько слоев из UHMWPE материала (СВМПЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен). Внешняя оплетка черная, при ее износе проступает второй желтый слой, сигнализирующий о том, что шнурок пора заменить на новый. Под этим желтым слоем находится сердечник, который несет на себе основную нагрузку. Максимальная нагрузка в 90 кг означает, что камера не сорвется с ремня, даже если что-то дернет ее со значительной силой.

Быстросъемные крепления для ремней в особенности удобны в том случае, если вы используете несколько камер и / или несколько ремней: плечевой, кистевой, нательную ременную разгрузку, ремни на лямки для рюкзака и так далее. Благодаря таким бусинкам вы сможете очень быстро отцепить ремень, когда устанавливаете камеру на штатив или стабилизатор. Бусинки выполнены из пластика, поэтому они не царапают камеру, когда она находится в сумке или рюкзаке. Благодаря узким шнуркам бусинки совместимы с большинством камеры на рынке. В комплекте также идут треугольные металлические адаптеры, которые позволяют установить ремень на камеры с отверстиями под металлические кольца.

В комплекте идет быстросъемная штативная площадка. Смысл ее использования в том, что при установке ремня в штатные гнезда камеру не всегда удобно носить через плечо, в особенности с большими объективами: зачастую она начинает болтаться и бить по телу. Поэтому рекомендуется один конец ремня прикрепить к данной штативной площадке: таким образом, камера занимает стабильное положение объективом вниз и меньше болтается. Обратите внимание на крепление площадки к камере: здесь используется запатентованный механизм с шайбой и подшипником, благодаря которому фиксирующий винт не раскручивается сам по себе во время использования. Продольное положение площадки также можно отрегулировать в зависимости от толщины корпуса вашей камеры.

Площадка выполнена в популярной форме «ласточкин хвост» стандарта Arca Swiss, что позволяет использовать ее со множеством современных штативов разных производителей.

PGYTECH Camera Shoulder Strap – это современный ремень с элегантным дизайном и продуманной эргономикой, который обеспечит комфорт при длительном ношении камеры.

Характеристики: