Сумки PGYTECH Camera Insert разрабатывались специально для новых туристических рюкзаков OnePro Flex, но могут использоваться с рюкзаками, дорожными сумками и чемоданами других брендов. Сумки выпускаются в 4 размерах, от XS до L. Размер S позволяет разместить внутри до 6 объективов среднего размера. Большая высота сумки (16 см) позволяет укладывать вертикально такие модели как 24-70/2.8 или 85/1.4, длиннофокусные объективы типа 70-200/2.8 и больше укладываются горизонтально: по длине можно уложить 300/2.8 или зумы типа 150-600. Пара эластичных ремешков на липучках позволяет дополнительно ограничить длинные объективы, чтобы они не выпадали самопроизвольно при открытии сумки. Сами камеры (в том числе с батарейной ручкой) тоже укладываются вертикально, поэтому вы всего вы сможете разместить внутри пару камер и 2-4 объектива, в зависимости от их размера. Или же внутрь помещается складной квадрокоптер типа DJI Mavic со всеми необходимыми аксессуарами.

Сумка выполнена на стальном каркасе, поэтому всегда сохраняет свою форму. В подкладке и разделителях используется EVA пена высокой плотности: этот материал тоньше обычных уплотнителей, что дает больше полезного объема, и при этом настолько же эффективен в плане защиты от ударов. Для доступа к технике предусмотрено два клапана: верхний открывается на всю ширину сумки и откидывается в сторону, позволяя спокойно разместить внутри весь набор оборудования, а также переставить при необходимости мягкие перегородки на липучках (1 длинная и 4 коротких перегородки). Боковой клапан позволяет быстро достать камеру, когда сумка находится в рюкзаке. Оба клапана закрываются на надежные молнии производства YKK.

Снаружи у сумки предусмотрена удобная ручка, в комплекте также идет регулирующийся по длине плечевой ремень. Вы можете оставить рюкзак в машине / отеле / палаточном лагере, вытащить сумку и ходить только с ней, чтобы не носить лишний груз. Сумка и молнии выполнены с защитой от брызг (но могут промокнуть при длительном нахождении под дождем). При установке в рюкзак OnePro Flex сумка фиксируется в нескольких точках, вставки идеально подогнаны под внутренние размеры рюкзака, поэтому они не болтаются и не выпадают наружу.

Чистка: Camera Insert не рекомендуется стирать, это может деформировать сумку. При загрязнении протрите сумку влажной тканью (возможно, с небольшим количеством моющего средства).

Характеристики