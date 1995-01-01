Фирменный чехол-дождевик для рюкзаков PGYTECH OneGo 25L, OneGo Air 25L и других схожих по размерам рюкзаков объемом 20-25 литров. Выполнен из плотного водостойкого полиэстера. Точная водостойкость в мм водяного столба производителем не указывается, однако чехла вполне должно хватить для нахождения под дождем в течение всего дня. Поставляется в тканевом чехле с дренажным отверстием.

Размеры в сложенном виде: 15 х 11 х 3 см

Вес: 60 г