Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Дождевой чехол PGYTECH Backpack Rain Cover 25L

  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
  • Backpack Rain Cover 25L
Код товара:УТ-00067947
Артикул:P-CB-046

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фирменный чехол-дождевик для рюкзаков PGYTECH OneGo 25L, OneGo Air 25L и других схожих по размерам рюкзаков объемом 20-25 литров. Выполнен из плотного водостойкого полиэстера. Точная водостойкость в мм водяного столба производителем не указывается, однако чехла вполне должно хватить для нахождения под дождем в течение всего дня. Поставляется в тканевом чехле с дренажным отверстием.

  • Размеры в сложенном виде: 15 х 11 х 3 см
  • Вес: 60 г