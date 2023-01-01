Дождевой чехол PGYTECH Backpack Rain Cover 25L
Код товара : УТ-00067947
Артикул : P-CB-046
2 290 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Фирменный чехол-дождевик для рюкзаков PGYTECH OneGo 25L, OneGo Air 25L и других схожих по размерам рюкзаков объемом 20-25 литров. Выполнен из плотного водостойкого полиэстера. Точная водостойкость в мм водяного столба производителем не указывается, однако чехла вполне должно хватить для нахождения под дождем в течение всего дня. Поставляется в тканевом чехле с дренажным отверстием.
- Размеры в сложенном виде: 15 х 11 х 3 см
- Вес: 60 г