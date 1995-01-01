PGYTECH Backpack Camera Strap – необычный ремень, который крепится прямо на лямки рюкзака. Большинство туристических, спортивных и фоторюкзаков имеют на лямках специальные проушины для навешивания дополнительных чехлов – в эти проушины он и устанавливается. Стропы выполнены из плотного полиэстера – прочного и износостойкого синтетического материала. Фурнитура сделана из алюминиевого сплава, что также обеспечивает высокую надежность. Длина ремня быстро регулируется благодаря удобным скользящим пряжкам.

Ремень использует фирменные быстросъемные крепления на камеру PGYTECH Beads (бусинки). Бусинки легко заводятся в соответствующие пазы на держателях и плотно фиксируются: для того, чтобы вытащить их обратно, нужно нажать кнопку на держателе. Шнурки для безопасности и износостойкости выполнены в несколько слоев из UHMWPE материала (СВМПЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен). Внешняя оплетка черная, при ее износе проступает второй желтый слой, сигнализирующий о том, что шнурок пора заменить на новый. Под этим желтым слоем находится сердечник, который несет на себе основную нагрузку. Максимальная нагрузка в 90 кг означает, что камера не сорвется с ремня, даже если что-то дернет ее со значительной силой. В комплекте идет 2 пары бусинок: черные и оранжевые

Быстросъемные крепления для ремней в особенности удобны в том случае, если вы используете несколько камер и / или несколько ремней: плечевой, кистевой, нательную ременную разгрузку, ремни на лямки для рюкзака и так далее. Благодаря таким бусинкам вы сможете очень быстро отцепить ремень, когда устанавливаете камеру на штатив или стабилизатор. Бусинки выполнены из пластика (усиленного стекловолокном), поэтому они не царапают камеру, когда она находится в сумке или рюкзаке. Благодаря узким шнуркам бусинки совместимы с большинством камеры на рынке. В комплекте также идут треугольные металлические адаптеры, которые позволяют установить ремень на камеры с отверстиями под металлические кольца.

PGYTECH Backpack Camera Strap позволяет освободить руки в перерывах между фотографированием, а также подстраховывает камеру во время съемки: если вы случайно выпустите ее из рук, она никуда не упадет. Данный ремень будет удобен для тех фотографов, кто много путешествует со своим рюкзаком. Вы также можете использовать его для крепления полевого бинокля.