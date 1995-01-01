Жесткий чехол-ракушка для экшен-камер. В отличие от более крупного Action Camera Carrying Case (P-18C-020), в этот чехол помещается только сама камера и самые необходимые аксессуары (сменная карта памяти, аккумулятор, зарядный USB кабель), зато кейс очень компактный. Основная задача – защита камеры от грязи и механических повреждений. Камеру можно положить внутрь кейса, не снимая с рукоятки или штатива, что очень удобно. Небольшой ремешок удобен для ношения камеры на запястье. В качестве подарка в комплекте идет небольшая тканевая салфетка для чистки объектива и дисплея камеры.