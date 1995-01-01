Штатив для экшен-камер, также может использоваться с компактными фотоаппаратами и мобильными телефонами (нагрузка до 0.5 кг). Центральная колонна телескопическая, максимальная длина штатива со сложенными ножками составляет 40 см, что удобно для селфи и записи видео. Резиновые накладки на ножках предотвращают выскальзывание штатива из рук. Штатив предлагает 2 варианта крепления камеры: типа GoPro (гребешок) и стандартный винт 1/4". В сложенном положении очень компактный: длина всего 16 см.

Материалы: поликарбонат, АБС пластик, термополиуретан, алюминий.

Размеры: 162 х 29 х 29 мм

Вес: 120 г