Штатив для экшен-камер, также может использоваться с компактными фотоаппаратами и мобильными телефонами (нагрузка до 0.5 кг). Центральная колонна телескопическая, максимальная длина штатива со сложенными ножками составляет 40 см, что удобно для селфи и записи видео. Резиновые накладки на ножках предотвращают выскальзывание штатива из рук. Штатив предлагает 2 варианта крепления камеры: типа GoPro (гребешок) и стандартный винт 1/4". В сложенном положении очень компактный: длина всего 14.5 см.