Рукоятка-штатив PGYTECH Action Camera Extension Pole Tripod Mini (уцененный)
Код товара : УТ-00075376
Артикул : P-GM-117 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
2 890 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Штатив для экшен-камер, также может использоваться с компактными фотоаппаратами и мобильными телефонами (нагрузка до 0.5 кг). Центральная колонна телескопическая, максимальная длина штатива со сложенными ножками составляет 40 см, что удобно для селфи и записи видео. Резиновые накладки на ножках предотвращают выскальзывание штатива из рук. Штатив предлагает 2 варианта крепления камеры: типа GoPro (гребешок) и стандартный винт 1/4". В сложенном положении очень компактный: длина всего 16 см.
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик, термополиуретан, алюминий.
- Размеры: 162 х 29 х 29 мм
- Вес: 120 г