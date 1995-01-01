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Площадка PGYTECH Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры

  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
  • Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
Код товара:УТ-00069322
Артикул:P-CG-014

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Площадка PGYTECH Action Camera Arca-Type Quick Release Plate позволяет быстро устанавливать экшен-камеры, телефоны или аксессуары (осветители, микрофоны) весом до 300 г на штативы, моноподы, стабилизаторы и другие крепления стандарта Arca Swiss. Встроенный шарнир позволяет вращать камеру на все 360° и отклонять ее на угол до 32°, а гребешок типа GoPro – наклонять камеру вперед-назад на 90°. В комплекте идет адаптер со штативным винтом 1/4". Крепление для телефона можно приобрести отдельно.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Вес: 34 г
  • Размеры: 38 х 38 х 41.5 мм