Площадка PGYTECH Action Camera Arca-Type Quick Release Plate для экшн-камеры
Код товара:УТ-00069322
Артикул:P-CG-014
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКрепление
Описание
Площадка PGYTECH Action Camera Arca-Type Quick Release Plate позволяет быстро устанавливать экшен-камеры, телефоны или аксессуары (осветители, микрофоны) весом до 300 г на штативы, моноподы, стабилизаторы и другие крепления стандарта Arca Swiss. Встроенный шарнир позволяет вращать камеру на все 360° и отклонять ее на угол до 32°, а гребешок типа GoPro – наклонять камеру вперед-назад на 90°. В комплекте идет адаптер со штативным винтом 1/4". Крепление для телефона можно приобрести отдельно.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Вес: 34 г
- Размеры: 38 х 38 х 41.5 мм