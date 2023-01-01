Площадка PGYTECH Action Camera Arca-Type Quick Release Plate позволяет быстро устанавливать экшен-камеры, телефоны или аксессуары (осветители, микрофоны) весом до 300 г на штативы, моноподы, стабилизаторы и другие крепления стандарта Arca Swiss. Встроенный шарнир позволяет вращать камеру на все 360° и отклонять ее на угол до 32°, а гребешок типа GoPro – наклонять камеру вперед-назад на 90°. В комплекте идет адаптер со штативным винтом 1/4". Крепление для телефона можно приобрести отдельно.