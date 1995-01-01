Шаровый кронштейн с клейкой площадкой для установки экшен-камеры, телефона или фотоаппарата весом до 1 кг. В основании используется оригинальный 3М VHB скотч, известный своей непревзойденной надежностью, выдерживающий длительное нахождение под прямым солнечным светом, дождем, в жару и холод. Благодаря конструкции типа «magic arm» оба шара зажимаются и освобождаются одним поворотом центрального барашка. Кронштейн позволяет легко и быстро настроить положение камеры: каждое сочленение вращается на 360° и наклоняется в пределах +/- 90°.

В комплекте идет два крепления: шар с гребешком типа GoPro и шар с винтом 1/4", их можно менять. Вы также можете разобрать кронштейн и снять его с поверхности, оставив на месте только приклеенную базу.

Для установки крепления требуется ровная гладкая поверхность, которую нужно обезжирить с помощью спиртовых салфеток (идут в комплекте). После установки базы требуется подождать не менее 24 часов. При установке в холодное время года (при температурах от +10° до -10° С) требуется предварительно прогреть поверхность с помощью фена или, например, автомобильной печки.

Обратите внимание: клеевое крепление является одноразовым и очень сложно снимается с поверхности, поэтому продумайте его расположение заранее. При установке на деликатные поверхности (например, на приборную панель или крыло автомобиля) вы можете поцарапать их при демонтаже. Для демонтажа рекомендуется замочить крепление в воде или WD-40 на время от нескольких минут до получаса. Второй вариант – это использовать фен: обдувайте крепление горячим воздухом в течение нескольких минут, пока соединение не начнет ослабевать. Остатки клея можно замочить в воде или WD-40 и потом аккуратно оттереть губкой.

Комплектация