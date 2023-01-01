Кронштейн PGYTECH Action Camera Adhesive Mount, до 1 кг, с самоклеящимся креплением
Код товара : УТ-00070604
Артикул : P-GM-154
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Шаровый кронштейн с клейкой площадкой для установки экшен-камеры, телефона или фотоаппарата весом до 1 кг. В основании используется оригинальный 3М VHB скотч, известный своей непревзойденной надежностью, выдерживающий длительное нахождение под прямым солнечным светом, дождем, в жару и холод. Благодаря конструкции типа «magic arm» оба шара зажимаются и освобождаются одним поворотом центрального барашка. Кронштейн позволяет легко и быстро настроить положение камеры: каждое сочленение вращается на 360° и наклоняется в пределах +/- 90°.
В комплекте идет два крепления: шар с гребешком типа GoPro и шар с винтом 1/4", их можно менять. Вы также можете разобрать кронштейн и снять его с поверхности, оставив на месте только приклеенную базу.
Для установки крепления требуется ровная гладкая поверхность, которую нужно обезжирить с помощью спиртовых салфеток (идут в комплекте). После установки базы требуется подождать не менее 24 часов. При установке в холодное время года (при температурах от +10° до -10° С) требуется предварительно прогреть поверхность с помощью фена или, например, автомобильной печки.
Обратите внимание: клеевое крепление является одноразовым и очень сложно снимается с поверхности, поэтому продумайте его расположение заранее. При установке на деликатные поверхности (например, на приборную панель или крыло автомобиля) вы можете поцарапать их при демонтаже. Для демонтажа рекомендуется замочить крепление в воде или WD-40 на время от нескольких минут до получаса. Второй вариант – это использовать фен: обдувайте крепление горячим воздухом в течение нескольких минут, пока соединение не начнет ослабевать. Остатки клея можно замочить в воде или WD-40 и потом аккуратно оттереть губкой.
Комплектация
- Шарнирный кронштейн с креплением типа GoPro
- Шар с винтом 1/4"
- Шпилька PGYTECH Pin - 2 шт.
- Спиртовые салфетки - 2 шт.
- Клейкая лента 3M VHB
- Инструкция